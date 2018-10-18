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США могут выйти из Всемирного почтового союза - FT
14:53 18.10.2018 |
США могут выйти из Всемирного почтового союза (ВПС) из-за недовольства расценками на пересылку грузов, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации президента Дональда Трампа.
ВПС устанавливает тарифы на международную пересылку грузов и корреспонденции, причем ставка для отправки из развивающихся стран ниже, чем для посылок из развитых экономик.
По мнению властей США, для Китая ставка примерно в пять раз ниже, чем для США, что дает китайским компаниям несправедливое преимущество. Кроме того, низкие тарифы способствуют распространению контрафактной продукции, производимой в Китае.
Источники заявили, что выход США из ВПС может быть инициирован уже в среду, однако процесс занимает один год. Вашингтон не исключает, что за это время Штатам удастся пересмотреть условия и сохранить свое членство в союзе.
ВСП был основан в 1874 году, в нем состоят 192 государства. Штаб-квартира организации находится в Берне (Швейцария).
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