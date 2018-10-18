Венгрия скупает золото - впервые с 1986 года

Центральный банк, известный как Magyar Nemzeti Bank, не покупал золото с 1986 г., но теперь решил нарушить тенденцию и всего за две недели октября купил сразу 28,4 тонны главного драгоценного металла. Сумма покупок оценивается в $1,25 млрд.

В результате объем золота в международных резервах Венгрии подскочил в 10 раз. Ранее, напомним, Венгрия репатриировала свои золотые запасы.

В ЦБ страны уверены, что нахождение драгоценных металлов внутри страны соответствует международным тенденциям, поддерживает финансовую стабильность и укрепляет доверие к рынку в Венгрии. Кроме того, регулятор отметил, что золото остается одним из самых безопасных инструментов в мире и даже при нормальных рыночных условиях обеспечивает стабильность и уверенность.

В общем объеме международных резервов банка доля запасов золота в настоящее время возросла до 4,4%, что соответствует среднему уровню стран Центральной и Восточной Европы, не входящих в зону евро.

Добавим, что данная сделка с золотом сделала ЦБ Венгрии вторым в мире по объему сделок с золотом. Лидером уже больше четырех лет является российский центробанк, скупающий в среднем по 50-70 тонн металла за квартал.

Стоит также отметить, что венгерский регулятор отказывается считать данную сделку инвестиционной. Золото покупалось для поддержания стабильности, особенно в случае реализации негативных сценариев на мировом рынке.