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Протокол ФРС: повышение процентных ставок в США должно быть продолжено
07:59 18.10.2018 |
В руководство Федеральной резервной системы ожидают продолжение курса по ужесточению монетарной политики. Ряд чиновников отмечают, что процентные ставки в дальнейшем должны подняться до "сдерживающего уровня", чтобы не допустить перегрева американской экономики.
Об этом говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 25-26 сентября. В опубликованном в среду, 17 октября, документе также подчеркивается, что в ФРС отмечают риски как роста экономики выше трендовых значений, так и "существенных финансовых дисбалансов". Вполне возможно, что представители Федрезерва тем самым отмечают сохранение чрезмерно оптимистичных ожиданий на фондовом рынке США в условиях ужесточения монетарной политики.
"С учетом текущих оценок ситуации в экономике все участники заседания высказали мнение о том, что комитету стоит продолжать постепенное ужесточение монетарной политики и повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании. Почти все участники посчитали, что комитету стоит изменить итоговое заявления и убрать высказывание о том, что "монетарная политика остается стимулирующей".
Ряд участников заседания заявили о том, что монетарная политика должна стать умеренно сдерживающей на определенное время, ряд участников также посчитали, что будет необходимым временно повысить базовую процентную ставку до значений, который превышает их прогнозные оценки по долгосрочному уровню ставок, для того чтобы снизить риск превышения целевого уровня инфляции в 2%, а также риск, который представляют существенный финансовые дисбалансы. Несколько участников заявили о том, что они не будут поддерживать применение сдерживающей монетарной политики при отсутствии четких свидетельств перегрева экономики и растущей инфляции".
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