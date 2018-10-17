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Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами
15:36 17.10.2018 |
Рейтинг 100 национальных брендов (Brand Finance Nation Brands 100) - глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю стоимости национальных брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.
Авторы исследования считают, что состояние бренда страны влияет как на ее репутацию, самоидентификацию и представление о своем настоящем и будущем, так и оказывает непосредственное влияние на благосостояние государства и его способность конкурировать и развиваться в мировой экономике.
Составители рейтинга отмечают, что стоимость брендов США за прошедший год выросла на 23%, достигнув отметки $25,9 трлн.
Отмечается, что экономика США растет высокими темпами и этот рост сохранится в ближайшие месяцы. Помимо ВВП, растут также такие показатели, как потребительские расходы, заказы на строительство, производство автомобилей и другие.
Все это, по мнению авторов исследования, указывает на рост экономики страны.
Китай сохраняет второе место по стоимости национальных брендов, которая за год выросла на 25%, достигнув отметки $12,8 трлн.
Китай демонстрирует неплохие результаты, учитывая торговую войну с США, которая, по мнению экспертов, может негативно сказаться на экономике страны.
Рост стоимости китайских брендов связан прежде всего с процветанием таких городов, как Пекин и Шанхай, которые отличаются развитой инфраструктурой и высокообразованной рабочей силой, отмечают составители рейтинга.
Топ-10 стран с самыми дорогими национальными брендами
Германия стала страной с самым высоким ростом стоимости брендов в топ-50. Стоимость немецких брендов выросла на 28%, достигнув отметки $5,1 трлн.
В мире страна занимает третье место и является страной с самой высокой стоимостью брендов в Европе.
Страна является неоспоримым лидером ЕС, имеющим как экономический, так и политический вес на мировой арене.
Топ-10 стран, показавших наибольший рост в 2018 году
Эксперты отмечают, что туризм имеет огромный потенциал для развития стран, регионов и отдельных городов. Однако в этой области конкуренция очень напряженная, отмечается в исследовании, поэтому так важно сделать так, чтобы бренды предлагали наилучший опыт своим клиентам.
Составители рейтинга подчеркивают, что Африка является местом, где сплелось множество культур, языков и традиций, и этот регион облагает огромным потенциалом для развития. Тем не менее медленный прогресс, отставание от других стран тормозят развитие туристических брендов в этом регионе.
При расчете рейтинга национальных брендов учитывается их стоимость в денежном выражении, устойчивость и потенциал развития бренда, экономические, демографические и политические факторы, включая инвестиционные показатели, туристическую привлекательность, динамику экономического роста исследуемых стран, производство, потребление и экспорт национальных товаров и услуг, человеческий капитал и другие параметры, объединенные в четырех основных сегментах.
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