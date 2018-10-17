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WP: Трамп уже купается в деньгах предвыборной кампании 2020 года
15:28 17.10.2018 |
Президент США Дональд Трамп уже собрал более $100 млн на свою предвыборную кампанию 2020 г. Как отмечает Washington Post, такой суммы никто не видел со времен президентства Рональда Рейгана.
По данным издания, только в прошлом квартале Трамп собрал $18 млн. Всего же с момента вступления в должность, то есть с начала 2017 г., президент США получил на кампанию в поддержку своего переизбрания на второй срок $106 млн. Причем Трамп явно намерен сохранить динамику по сборам в последние недели перед промежуточными выборами в Конгресс США.
При этом, по данным WP, 98% пожертвований в фонд кампании в прошлом квартале были по $200 и меньше.
Кампания Трампа собрала много денег, но и траты были немалыми, причем в последние три месяца они выросли вдвое. По данным New York Times, с апреля по июнь было потрачено $3,6 млн, а собрано с июля по сентябрь было $7,7 млн.
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