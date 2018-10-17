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Турция разместила евробонды на $2 млрд
14:51 17.10.2018 |
Турция разместила выпуск 5-летних еврооблигаций на $2 млрд под 7,5%.
Как сообщили организаторы сделки, в ходе сбора заявок доходность удалось снизить с первоначальных 7,75% сначала до 7,625%, а потом до 7,5%.
Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, Societe Generale и Deutsche Bank.
Турция вышла на рынок долларовых заимствований на фоне обвала национальной валюты, вынудившего ЦБ страны резко поднять ключевую ставку, сообщает "Финмаркет".
Турецкий центробанк в сентябре повысил ключевую процентную ставку - ставку по недельным операциям репо - сразу на 6,25 процентного пункта, с 17,75% до 24%.
На фоне предпринимаемых правительством и центральным банком Турции мер турецкая лира немного стабилизировалась в сентябре-октябре, укрепившись на 11% с августовских минимумов. Однако ее курс все еще почти вдвое ниже, чем в конце 2017 года.
Рост потребительских цен в Турции в сентябре был рекордным за последние 15 лет - инфляция составила 25,52% в годовом выражении.
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