В Канаде легализовали марихуану: к чему приведут новые правила

Канада стала первой страной "большой семерки", где в национальном масштабе легализована марихуана для использования в рекреационных целях, иными словами "для развлечения". В среду, 17 октября, вступает в силу закон, позволяющий продавать и покупать этот наркотик на всей территории страны. Согласно новым правилам, отныне каждому жителю Канады старше 18 лет разрешается также хранить до 30 грамм каннабиса и даже выращивать в собственном доме не более 4 растений конопли для личного потребления.

Марихуана поступит в продажу после необходимого для адаптации торговли переходного периода продолжительностью от 8 до 12 недель. И уже в ближайшее время в Канаде появится легальный рынок марихуаны объемом в несколько миллиардов долларов. По данным местных властей, в 2017 году жители страны в общей сложности потратили на покупку нелегальной конопли без малого 4 млрд евро.

Предвыборное обещание Трюдо

В Канаде еще в 2001 году было законодательно разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. А на выборах 2015 года легализация каннабиса "для развлечения" было одним из предвыборных обещаний нынешнего премьер-министра страны Джастина Трюдо. Законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях, был внесен в канадский парламент в апреле прошлого года. К июню 2018 года его доработанную версию одобрили и нижняя, и верхняя палаты парламента.

Сторонники легализации полагают, что подобный шаг позволит удержать подростков от употребления каннабиса и уничтожить черный рынок этого наркотика. И это вполне может произойти, полагает профессор экономики Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне Юстус Хаукап (Justus Haucap). Бывший председатель комиссии ФРГ по делам монополий ссылается на опыт американского штата Колорадо, где в 2014 году легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях.

Ключевой фактор - цена марихуаны

"Невозможно уничтожить черный рынок за один день. Это займет некоторое время", - отмечает Хаукап, который в данный момент пытается рассчитать, на сколько могут увеличиться налоговые поступления в бюджет ФРГ в случае полной легализации марихуаны в стране (с 2017 года в Германии можно купить каннабис в аптеке по рецепту врача. - Ред.). Сам Хаукап является сторонником такой меры. В то же время наряду с легализацией каннабиса необходимо проводить информационные кампании в целях разъяснения негативных последствий его употребления, подчеркивает эксперт.

Однако то, откажутся ли потребители марихуаны от услуг дилеров, будет зависеть от цены конопли. По словам Хаукапа, она не должна быть слишком высокой. При этом в штате Колорадо цена каннабиса после легализации выросла на 10-20 процентов по сравнению со стоимостью наркотика на черном рынке.

Между тем официальное разрешение на продажу марихуаны позволит обеспечить контроль ее качества, в то время как конопля, приобретенная у дилеров, зачастую разбавлена и содержит пестициды и другие вредные примеси. В то же время каннабис не должен быть и слишком дешевым, ведь действия канадских властей не должны привести к более широкому употреблению наркотика, указывает эксперт.

Впереди у Канады дефицит или переизбыток конопли?

Канадское правительство сможет регулировать цену марихуаны с помощью налогов. С октября 2018 года поставщики каннабиса должны будут отчислять в госбюджет по одному доллару за каждый проданный грамм. К этому следует добавить НДС, который составляет здесь 13 процентов.

Представители онлайн-платформы New Cannabis Ventures, объединяющей производителей марихуаны, ожидают, что на момент либерализации рынка в Канаде возникнет дефицит каннабиса. На данный момент лицензированные производители едва способны удовлетворить растущий спрос на каннабис, используемый в медицинских целях. По оценкам специалистов, остальная продукция уходит на экспорт и не будет доступна на местном рынке.

Другие же аналитики, наоборот, полагают, что в долгосрочной перспективе Канаде скорее грозит переизбыток марихуаны. Местные концерны по производству конопли то и дело объявляют о наращивании своих мощностей. А в начале 2018 года на канадском рынке каннабиса произошло крупное слияние: производитель марихуаны Aurora за 2,2 млрд долларов приобрела акции конкурента MedReleaf.

Как будет развиваться рынок марихуаны?

Подобные сделки сулят немало перспектив, однако и сопряжены с высоким риском. Как будет развиваться канадский рынок марихуаны, никому пока не известно. Тем не менее крупные производители каннабиса делают ставку на расширение. Лидеров отрасли - концерны Aurora Cannabis и Canopy Growth - нередко обвиняют в том, что они используют свою финансовую мощь для того, чтобы вытеснить с рынка мелких игроков.

По данным аналитической компании New Frontier, потребление конопли на душу населения в Канаде выше, чем в США. А к 2025 году общий оборот канадского рынка марихуаны может достичь почти шести млрд долларов. Стоит отметить, что в целом с момента легализации каннабиса в ряде американских штатов было создано порядка 300 тысяч новых рабочих мест.

Ожидается, что то же самое произойдет и в Канаде - особенно если учесть тот факт, что, в отличие от американских компаний, канадским производителям марихуаны не запрещено поставлять свою продукцию на экспорт. Среди новых вакансий, очевидно, будут и довольно экзотические - например, рабочее место дегустатора марихуаны, который должен будет давать свой отзыв о различных сортах наркотика. Такую вакансию разместила в конце сентября одна из канадских фирм по продаже каннабиса.

Помимо налоговых поступлений и новых рабочих мест правительство Канады делает ставку и на растущее значение марихуаны во всем мире. Все больше стран занимаются производством медицинского каннабиса. Ввиду того, что производство лекарственной конопли в Германии застопорилось, в немецкие аптеки в основном поступает канадская и голландская продукция.