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США готовятся начать торговые переговоры с ЕС
08:22 17.10.2018 |
Администрация США предполагает начать торговые переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Японией. Соответствующий меморандум о намерениях направил в американский Конгресс во вторник, 16 октября, Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Белого дома. Переговоры могут начаться по истечении 90-дневного срока после того, как информация о них была доведена до Конгресса. Лайтхайзер, по его собственным словам, ожидает "своевременных и существенных результатов для американских рабочих, фермеров и организаций".
Ожидается, что на будущих переговорах речь будет идти как о пошлинах, так и о прочих торговых барьерах. В США надеются достичь "более справедливой" торговой схемы, говорится в сообщении, направленном Конгрессу. Коммерческие отношения между США и Евросоюзом являются "самыми значительными и комплексными" экономическими отношениями в мире, указывается также в документе. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём считает, что заключение договоренности по пошлинам между Вашингтоном и Брюсселем пока не предвидится. По ее словам, европейская делегация прибудет на следующей неделе в США. Сама Мальмстрём проведет переговоры с Лайтхайзером в ноябре, после выборов в американский Конгресс.
В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли соглашения, согласно которому обе стороны намерены отказаться от введения новых пошлин, по крайней мере до тех пор, пока продолжаются переговоры.
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