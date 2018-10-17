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США ввели санкции против компаний и банков Ирана
08:02 17.10.2018 |
Управление по контролю за иностранными активами, входящее в состав Министерства финансов США, ввело санкции в отношении обширной сети компаний, оказывающих финансовую поддержку иранскому полувоенному ополчению "Басидж" в составе силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР). Об этом во вторник, 16 октября, сообщили в пресс-службе этого органа исполнительной власти США.
В перечень вошли минимум 20 корпораций и финансовых институтов, включая частный иранский банк Mellat и крупную инвестиционную компанию Mehr Eghtesad.
При этом Вашингтон утверждает, что указанная сеть представляет собой пример того, как КСИР и вооруженные силы Ирана расширили свое "экономическое вмешательство" и наводнили, казалось бы, законные бизнес-структуры "с целью финансирования терроризма".
"Басидж" тренирует детей-солдат"
При этом Минфин США напомнил, что народное ополчение "Басидж" использует и тренирует детей-солдат для участия "в конфликтах, разжигаемых КСИР в регионе".
США 10 мая уже расширяли ограничительные меры против Ирана. Тогда в санкционный список вошли шесть физических лиц и три фирмы, связанные с КСИР.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из международного соглашения по атомной программе Тегерана. Трамп обосновал свое решение тем, что Иран, по его словам, продолжает попытки разработать ядерное оружие. Он также обвинил Исламскую Республику в поддержке терроризма.
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