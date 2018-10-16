США внесли радикальное шиитское движение "Хезболлах", а также еще четыре группировки, включая активно действующую в Центральной и северной Америке бригаду Mara Salvatrucha, в число транснациональных преступных организаций. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Джефф Сешнс.

По его словам, Вашингтон создает специальную оперативную группу для борьбы с этими формированиями. Возглавит ее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн.

Говоря о деятельности указанных объединений, руководитель нового подразделения отметил: "Они сеют насилие и продают вредоносные наркотики. Они подкупают государственных чиновников и разжигают коррупцию. Они терроризируют законопослушных граждан".

В перечень из пяти формирований вошли также действующие в Мексике картели Cartel de Jalisco Nueva Generacion, Sinaloa Cartel и колумбийский Clan de Golfo.

Ранее Израиль начал возводить заградительные сооружения на границе с Ливаном для защиты от атак "Хезболлах".