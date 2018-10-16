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Трамп больше не считает изменения климата «вымыслом»
08:37 16.10.2018 |
Президент США Дональд Трамп признал, что больше не считает изменения климата "вымыслом", однако отказался допустить их антропогенный характер. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS, которое американская телерадиосеть CBS выдала в эфир в воскресенье, 14 октября.
"Думаю, что-то происходит. Что-то меняется в одну сторону, а потом поменяется в другую", - отметил он. "Не думаю, что это все выдумка. Полагаю, разница все же существует. Однако не уверен, что она вызвана человеческими факторами. Скажу так: я не хочу платить триллионы долларов. Не хочу терять миллионы рабочих мест", - подчеркнул он.
В июне 2017 года глава Белого дома заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он высказал мнение, что цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран. Ранее, в 2012 году, Трамп написал в Twitter, что концепцию глобального потепления придумали китайцы, чтобы "сделать неконкурентоспособным американское производство".
Второе место после Китая
Решение Вашингтона нанесет ощутимый удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением, поскольку США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Предшественник Дональда Трампа Барак Обама в 2016 году обязался к 2025 году сократить объем вырабатываемых парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.
Из почти 200 стран, участвовавших в обсуждении Парижского соглашения, только две отказались от него: Сирия из-за продолжающейся гражданской войны и Никарагуа из-за недостаточно жестких условий пакта.
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