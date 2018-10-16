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ЕС одобрил новый режим санкций за применение химоружия
08:00 16.10.2018 |
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию и применению химического оружия.
"Теперь ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от их национальной принадлежности и местонахождения", - говорится в заявлении совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.
Предложение о введении нового режима санкций было выдвинуто Великобританией и Францией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и применения химоружия в Сирии. Решение разработать единый пакет санкций было принято на саммите ЕС в июне этого года.
Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.
Согласно заявлению, ограничительные меры коснутся как тех, кто несет прямую ответственность за создание и применение химического оружия, так и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.
"Это решение поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это предусмотрено конвенцией о запрещении химического оружия, на фоне роста числа химических атак в различных частях мира", - подчеркивается в заявлении.
Саммит ЕС, на котором было принято решение о разработке санкционного режима за применение химоружия, состоялся после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
На ней было решено наделить экспертов ОЗХО правом не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть ответственных в этом. Фактически - обвинять кого-либо в применении химоружия, в том числе государства.
С инициативой реформировать ОЗХО выступила Великобритания. За расширение полномочий проголосовали 82 страны, против - 24. Против выступали прежде всего Россия, Сирия и Иран.
В конце августа 2018 года санкции против России в связи с отравлением Скрипаля ввели США. Они включали запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
При этом Вашингтон пригрозил через три месяца применить второй пакет санкций, если Москва не предоставит гарантий в том, что не будет производить и использовать химическое оружие, и не даст согласие на допуск международных наблюдателей на заводы.
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