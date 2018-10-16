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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Президент США Трамп пригрозил наказать Саудовскую Аравию за убийство журналиста

07:56 16.10.2018 |

Мир

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Саудовская Аравия будет сурова наказана, если выяснится, что она ответственна за убийство пропавшего журналиста газеты Washinton Post Джамаля Хашогги.

Трамп заявил, что США стремятся докопаться до сути этого дела и будут чрезвычайно разгневаны, если будет доказано, что Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел получить документы 2 октября.

Однако Трамп оговорился, что не желает нанести ущерб торговым связям между США и Эр-Риядом, прекратив поставки вооружений Саудовской Аравии по многомиллиардным контрактам.

За несколько часов до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе саудовского оппозиционного журналиста.

Как заявил Гутерриш редактору отдела экономики Би-би-си Камалю Ахмеду в кулуарах совещания МВФ и Всемирного банка на острове Бали, он опасается, что подобные инциденты в будущем могут стать "новой нормой".

"Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это. Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо", - сказал генсек ООН.

В пятницу источник в спецслужбах Турции подтвердил Би-би-си, что власти Турции располагают аудио- и видеозаписями, на которых слышно и видно избиение, убийство и даже последующее расчленение Джамаля Хашогги в здании консульства.

Запись на Apple Watch

В субботу проправительственная турецкая газета Sabah сообщила, что записи были получены с часов Apple Watch, которые были у него на руке в тот момент, когда он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам газеты, власти получили запись, вскрыв учетную запись Хашогги в сервисе iCloud. Журналист отдал свои телефоны невесте, прежде чем войти в здание консульства. У нее также были пароли доступа к облачным сервисам, которым пользовался Хашогги.

Газета также утверждает, что саудовские агента в здании консульства после убийства журналиста пытались стереть запись: сначала ввели неправильный пароль на часах Хашогги, а затем попытались приложить его палец. Однако часы Apple Watch не имеют системы доступа по отпечатку пальца владельца.

Такие часы могут записывать звук и затем синхронизировать его с телефоном с помощью связи по протоколу Bluetooth, если телефон находится недалеко.

Через газету Sabah турецкие органы безопасности ранее "сливали" данные следствия по делу об исчезновении Хашогги.

Власти Саудовской Аравии назвали все эти утверждения лживыми и заявили, что сами хотят узнать всю правду о случившемся. Они последовательно отвергают обвинения в убийстве журналиста.

"Информация, которая муссируется в СМИ, о якобы наличии приказов убить его - вранье и обвинения, под которыми нет никаких оснований", - сказал глава МВД Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сауд бен Наиф бен Абдельазиз.

Министр отметил, что Саудовская Аравия сотрудничает с Турцией в расследовании этого дела через совместную группу экспертов и другие официальные каналы.

Что произошло?

Джамаль Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле днем 2 октября. С тех пор его никто не видел.

Хашогги зашел в консульство, чтобы завершить процедуру развода, что дало бы ему возможность жениться на своей турецкой невесте, Хатице Ченгиз.

Как сообщали СМИ, перед тем как войти в здание, журналист попросил ее поднять тревогу, если он не выйдет через четыре часа. Ченгиз прождала Хашогги у входа 11 часов.

В пятницу близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си сообщил, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, доказывающие, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, ссылаясь на неназванных турецких чиновников, также написала о доказательствах убийства Хашогги, которые есть в распоряжении властей Турции.

"Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском, - рассказал источник газеты о содержании записей. - Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают".

По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.

Как сообщили источники газеты Guardian, останки якобы вывезли с территории на машинах с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула, расположенной неподалеку от консульства.

Как сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, момент убийства и допрос журналиста записались на его смарт-часы Apple Watch.

По данным издания, перед входом в консульство Хашогги оставил своей невесте айфон (телефоны нельзя проносить внутрь), а на часах включил запись.

В итоге аудиозапись была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а также автоматически загружена в облачное хранилище iCloud.

Реакция

Через десять дней в Эр-Рияде должен стартовать крупный инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), однако из-за пропажи журналиста ряд влиятельных компаний и СМИ уже отказались от участия в мероприятии.

О своем отказе уже заявили президент Всемирного Банка Джим Ким, глава Uber Дара Хосровшахи, телеканалы Си-эн-эн и Си-Эн-Би-си, издания Financial Times, New York Times и Economist.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пока не отказывается от своих планов посетить саудовскую конференцию, однако будет очень внимательно следить за новостями о журналисте.

"Появляются сообщения об ужасающих вещах, и я в ужасе, - сказала Лагар журналистам. - Но я должна вести дела МВФ во всех уголках мира и с многими правительствами".

Аналогичную позицию занял и министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон прервал переговоры с королевским фондом об инвестициях на сумму в один миллиард долларов.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от саудовских властей предоставить информацию о Хашогги, заявив, что Эр-Рияд "виновен по меньшей мере в насильственном исчезновении журналиста".

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не говорил с королем Саудовской Аравии Салманом о пропаже журналиста, но скоро ему позвонит.

"Это очень серьезная вещь, и мы очень серьезно ей займемся", - цитирует Трампа Рейтер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста.

В то же время главы МИД Бахрейна и ОАЭ поддержали Саудовскую Аравию. По их версии, цель скандала - навредить Саудовской Аравии, а не желание раскрыть правду.

 

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