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Зачем Китай инвестирует в балканские страны
20:31 12.10.2018 |
Г
оворя о необходимости евроинтеграции балканских стран, западные СМИ обычно высказывают различные опасения. Такие государства, как Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово, в первую очередь, воспринимаются как источник проблем.
Кроме того, Западные Балканы - это регион, где традиционно сталкиваются интересы крупных геополитических игроков. Помимо России и ЕС, в последнее время свои интересы здесь активно продвигает еще одна крупная держава - Китай. При этом повестку дня КНР в регионе главным образом диктуют сугубо экономические, а не политические соображения.
Китай вложил около 1 млрд евро в порт Пирей
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин представил свою стратегию "Один пояс - один путь", также известную под названием "Новый шелковый путь". Она предусматривает реализацию различных инфраструктурных проектов с целью обеспечить быструю и дешевую доставку китайских товаров и услуг на западноевропейские рынки. Через страны Юго-Восточной Европы проходит важный транзитный маршрут: для Китая Балканы являются своего рода "окном в Европу".
Первым крупным инвестиционным проектом КНР на Балканах стал греческий порт Пирей. В 2009 году крупнейшая китайская государственная судоходная компания Cosco заплатила свыше 650 млн евро, а чуть позже - еще 280 млн евро за право стать обладателем контрольного пакета его акций.
Это стало крайне удачным вложением: если еще десять лет назад Прией входил лишь в первую двадцатку крупнейших европейских портов, то сейчас - уже в первую десятку.
Программа стимулирования китайской экономики
На сегодняшний день китайские компании инвестируют уже во все без исключения страны Юго-Восточной Европы: общая сумма их вложений оценивается в несколько десятков миллиардов евро. При этом львиная доля инвестиций приходится на проекты в области инфраструктуры - строительство дорог и мостов, прокладку железнодорожных путей и модернизацию портов.
Впрочем, необходимо провести различие между прямыми инвестициями, как, например, в Пирее, и получением выгодных кредитов от китайских государственных банков. За исключением Греции и Сербии, во всех странах региона преобладает второй вариант, поясняет живущий в Греции немецкий экономист Йенс Бастиан (Jens Bastian).
При этом китайские банки дают деньги в долг при условии предоставления заказов китайским предприятиям - к примеру, на строительство моста или автотрассы. А те, в свою очередь, привозят в Европу из КНР рабочих и материалы. "Это своего рода программа стимулирования китайской экономики", - отмечает Бастиан.
Цель КНР - обеспечить себе доступ на западные рынки
Впрочем, общий объем китайских инвестиций в регион до сих пор сравнительно невелик. К примеру, балканские страны получают куда больше средств в рамках различных кредитных программ Евросоюза.
При этом стоит отметить, что приоритетом для Пекина по-прежнему остаются страны Западной Европы. Особый интерес для китайских инвесторов представляет рынок высоких технологий. В то время как объем китайских инвестиций в порт Пирей не превышает миллиарда евро, представители КНР в 2016 году приобрели акции немецкой роботостроительной компании Kukа на сумму в 4,5 млрд евро.
В 2017 году объем инвестиций КНР в немецкую экономику достиг рекордной отметки в 13,7 млрд евро. Правда, эта сумма до сих пор не может сравниться с объемом немецких инвестиций в Китай.
Китайский капитал и осторожный Запад
По сути, мы имеем дело с классическим инвестиционным потоком в контексте глобальной рыночной экономики: каждый делает вложения там, где это наиболее выгодно. При этом все игроки преследуют одну и ту же цель: обеспечить себе максимальную прибыль. А вопрос о том, куда вкладывать деньги - в Китай, Германию или страны Юго-Восточной Европы, имеет второстепенное значение.
Впрочем, благополучные западные страны, как правило, имеют больше возможностей для защиты наиболее чувствительных отраслей своей экономики. К примеру, в 2016 году власти ФРГ заблокировали продажу китайскому инвестору немецкой компании Aixtron, занимающейся разработкой полупроводникового оборудования.
Стратегия КНР на Балканах: ничего, кроме бизнеса
В свою очередь, балканские страны в большей степени зависят от китайских инвестиций и, соответственно, находятся в более сложном положении. По словам экономиста Йенса Бастиана, Китай ищет в этом регионе слабых экономических партнеров, чтобы иметь возможность использовать новые транспортные маршруты за сравнительно небольшую плату.
В то же время вопрос, есть ли у Китая какие-либо политические интересы в регионе, пока остается открытым. "В отличие от России, Китай не заинтересован в смене режима в этих странах" , - отмечает Йенс Бастиан.
Похоже, что геостратегический интерес Китая к Юго-Восточной Европе, прежде всего, обусловлен экономическими соображениями. К тому же Китай никому не читает лекций о правах человека и свободе СМИ, что воспринимают на Балканах как дополнительный бонус.
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