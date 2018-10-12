Зачем Китай инвестирует в балканские страны

Г

оворя о необходимости евроинтеграции балканских стран, западные СМИ обычно высказывают различные опасения. Такие государства, как Македония, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово, в первую очередь, воспринимаются как источник проблем.

Кроме того, Западные Балканы - это регион, где традиционно сталкиваются интересы крупных геополитических игроков. Помимо России и ЕС, в последнее время свои интересы здесь активно продвигает еще одна крупная держава - Китай. При этом повестку дня КНР в регионе главным образом диктуют сугубо экономические, а не политические соображения.

Китай вложил около 1 млрд евро в порт Пирей

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин представил свою стратегию "Один пояс - один путь", также известную под названием "Новый шелковый путь". Она предусматривает реализацию различных инфраструктурных проектов с целью обеспечить быструю и дешевую доставку китайских товаров и услуг на западноевропейские рынки. Через страны Юго-Восточной Европы проходит важный транзитный маршрут: для Китая Балканы являются своего рода "окном в Европу".

Первым крупным инвестиционным проектом КНР на Балканах стал греческий порт Пирей. В 2009 году крупнейшая китайская государственная судоходная компания Cosco заплатила свыше 650 млн евро, а чуть позже - еще 280 млн евро за право стать обладателем контрольного пакета его акций.

Это стало крайне удачным вложением: если еще десять лет назад Прией входил лишь в первую двадцатку крупнейших европейских портов, то сейчас - уже в первую десятку.

Программа стимулирования китайской экономики

На сегодняшний день китайские компании инвестируют уже во все без исключения страны Юго-Восточной Европы: общая сумма их вложений оценивается в несколько десятков миллиардов евро. При этом львиная доля инвестиций приходится на проекты в области инфраструктуры - строительство дорог и мостов, прокладку железнодорожных путей и модернизацию портов.

Впрочем, необходимо провести различие между прямыми инвестициями, как, например, в Пирее, и получением выгодных кредитов от китайских государственных банков. За исключением Греции и Сербии, во всех странах региона преобладает второй вариант, поясняет живущий в Греции немецкий экономист Йенс Бастиан (Jens Bastian).

При этом китайские банки дают деньги в долг при условии предоставления заказов китайским предприятиям - к примеру, на строительство моста или автотрассы. А те, в свою очередь, привозят в Европу из КНР рабочих и материалы. "Это своего рода программа стимулирования китайской экономики", - отмечает Бастиан.

Цель КНР - обеспечить себе доступ на западные рынки

Впрочем, общий объем китайских инвестиций в регион до сих пор сравнительно невелик. К примеру, балканские страны получают куда больше средств в рамках различных кредитных программ Евросоюза.

При этом стоит отметить, что приоритетом для Пекина по-прежнему остаются страны Западной Европы. Особый интерес для китайских инвесторов представляет рынок высоких технологий. В то время как объем китайских инвестиций в порт Пирей не превышает миллиарда евро, представители КНР в 2016 году приобрели акции немецкой роботостроительной компании Kukа на сумму в 4,5 млрд евро.

В 2017 году объем инвестиций КНР в немецкую экономику достиг рекордной отметки в 13,7 млрд евро. Правда, эта сумма до сих пор не может сравниться с объемом немецких инвестиций в Китай.

Китайский капитал и осторожный Запад

По сути, мы имеем дело с классическим инвестиционным потоком в контексте глобальной рыночной экономики: каждый делает вложения там, где это наиболее выгодно. При этом все игроки преследуют одну и ту же цель: обеспечить себе максимальную прибыль. А вопрос о том, куда вкладывать деньги - в Китай, Германию или страны Юго-Восточной Европы, имеет второстепенное значение.

Впрочем, благополучные западные страны, как правило, имеют больше возможностей для защиты наиболее чувствительных отраслей своей экономики. К примеру, в 2016 году власти ФРГ заблокировали продажу китайскому инвестору немецкой компании Aixtron, занимающейся разработкой полупроводникового оборудования.

Стратегия КНР на Балканах: ничего, кроме бизнеса

В свою очередь, балканские страны в большей степени зависят от китайских инвестиций и, соответственно, находятся в более сложном положении. По словам экономиста Йенса Бастиана, Китай ищет в этом регионе слабых экономических партнеров, чтобы иметь возможность использовать новые транспортные маршруты за сравнительно небольшую плату.

В то же время вопрос, есть ли у Китая какие-либо политические интересы в регионе, пока остается открытым. "В отличие от России, Китай не заинтересован в смене режима в этих странах" , - отмечает Йенс Бастиан.

Похоже, что геостратегический интерес Китая к Юго-Восточной Европе, прежде всего, обусловлен экономическими соображениями. К тому же Китай никому не читает лекций о правах человека и свободе СМИ, что воспринимают на Балканах как дополнительный бонус.