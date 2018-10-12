Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера

12:05 12.10.2018 |

Мир

3 октября в Турции произошло загадочное и в некоторой степени мистическое событие.

Известный саудовский журналист, блогер и бывший политический советник Джамаль Хашкаджи (некоторые СМИ пишут его фамилию как "Хашогги") пропал без вести после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. История эта вполне может претендовать на остросюжетный детектив.

В течение нескольких дней она разлетелась по миру и спровоцировала обострение отношений между Турцией и Саудовской Аравией.

Жуткая история с исчезновением, а возможно и убийством журналиста в саудовском консульстве задела внимание мировых СМИ, которые бросились раскручивать различные версии о том, что могло произойти с Хашкаджи. А между тем Турция на полную включила свою информационно-пропагандистскую машину и начала эксплуатировать историю в своих политических играх с саудитами.

Детективная история

Джамаль Хашкаджи известен по-разному. В Саудовской Аравии его знают как близкого к королевской семьи политического советника и талантливого аналитика-консультанта.

За пределами королевства в арабском мире Хашкаджи - известный журналист, эксперт и блогер, который часто появлялся в различных телепередачах, ток-шоу, интервью и программах, комментируя актуальные вопросы региональной политики: от Ливии и Палестины до Катара и Йемена. А в Европе и США журналист известен прежде всего как колумнист влиятельного издания Washington Post.

Проблемы с Джамалем Хашкаджи начались еще год назад, когда он неожиданно начал критиковать нынешнюю власть Саудовской Аравии, прежде всего - наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Тогда же журналист уехал в добровольное изгнание в Соединенные Штаты, опасаясь, что в Эр-Рияде его бросят за решетку за его критику, как было до того со многими оппозиционерами принца Мухаммеда.

Одним из вопросов, которые окончательно рассорили Хашкаджи и правящие элиты Аравии, стала блокада Катара, начавшаяся в мае 2017 года.

Журналист жестко критиковал агрессивную внешнюю политику принца, считая, что она ведет страну только в бездну и не улучшает ее международный имидж. После того как принц санкционировал масштабные аресты инакомыслящих и врагов среди членов королевской семьи в ноябре прошлого года, Хашкаджи понял, что назад пути ему нет и продолжал критиковать правящий режим уже из-за океана.

Обстоятельства исчезновения саудовского журналиста окутаны загадками и подозрительными совпадениями, которые свидетельствуют о том, что все это не просто какое-то недоразумение.

В начале октября Хашкаджи прибыл из США в Стамбул вместе со своей невестой, чтобы подписать документы о разводе со своей женой. Уже на этом этапе возникает много вопросов, ведь подписать подобные документы он мог бы и в саудовском консульстве в США, где он жил. Однако там ему отказали в этом и направили в Стамбул.

Иными словами, саудовцы могли изначально планировать его похищение или убийство, если это действительно имело место, и умышленно направить его в консульство в Турции, где они могли бы осуществить эту операцию легче, чем под бдительным оком американских спецслужб.

Утром 2 октября Хашкаджи вошел в саудовское консульство в Стамбуле, а его невеста ждала его на улице. Как сообщает она сама в интервью турецким СМИ, перед тем как исчезнуть в глубине консульства, Джамаль дал ей два номера, на которые можно позвонить, если с ним что-то случится. То есть журналист подозревал, что его поход в консульство в Стамбуле может быть ловушкой. И, судя по всему, не ошибся, ведь в тот день Хашкаджи из консульства так и не вышел.

"Команда убийц"

Прошла ровно неделя с тех пор, как стало известно об исчезновении Хашкаджи. За это время Турция и Саудовская Аравия успели обменяться взаимной критикой, а официальный Эр-Рияд едва не выслал турецкого посла.

Как только стало известно о журналисте, турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом начали открыто намекать на вероятность его убийства на территории консульства, а советник президента Ясин Актай вообще сказал, что, скорее всего, Хашкаджи убили, его тело расчленили и вывезли из консульства.

Такие смелые и резонансные заявления еще до начала формального следствия демонстрируют или непомерное желание турецких властей использовать этот инцидент в своей информационной борьбе против Эр-Рияда, или то, что турецкая разведка что-то знала.

На днях турецкие провластные медиа опубликовали новые шокирующие подробности в деле Хашкаджи. По их данным, которые они получили от силовых структур, в тот же день, когда Хашкаджи прибыл в Стамбул, в аэропорту сели еще два частных чартера из Саудовской Аравии.

На борту находились две группы саудовских мужчин, которых турецкие власти окрестили "командой убийц".

Все 15 - граждане Саудовской Аравии, а по данным Анкары - оперативники саудовских спецслужб или простые наемники. В день прибытия в Турцию журналиста они разместились в гостиницах Movenpick и Wyndham у здания консульства. А на следующий день, когда Хашкаджи зашел в консульство, эти саудовцы уже были там.

Более того, в тот день во всем консульстве вдруг перестали работать камеры видеонаблюдения, а всем сотрудникам здания с турецким гражданством неожиданно дали выходной.

Опять же, по данным Турции, когда Хашкаджи исчез, 15 саудовцев в тот же день вышли из здания консульства с пакетами в руках и покинули территорию страны.

Козырь для Эрдогана

Эта жуткая история, если окажется правдой, поставит Саудовскую Аравию в довольно неловкое положение.

Хотя о репрессивной политике наследного принца Мухаммеда бин Сальмана в отношении своих критиков все и так знают, но этот случай не имеет прецедентов.

Умышленное жестокое убийство человека на территории консульства может еще больше подорвать международный имидж королевства, а также репутацию и внешнюю легитимность самого принца Мухаммеда. А это как раз то, чего он хочет избежать, особенно учитывая его амбициозные планы улучшения имиджа Саудии в мире для привлечения инвестиций и укрепления собственных позиций в отношениях с внешними партнерами.

Собственно, это прекрасно осознают в Анкаре. Разгоняя эту историю по всем телеканалам, а также в мире, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает давление на Эр-Рияд с целью шантажа, угрожая саудовцам разоблачением вероятного убийства.

За свое молчание турецкие элиты могут попросить многое. Интересы Анкары варьируются от Израиля до Катара, а список требований к Саудовской Аравии - очень длинный. Усиление поддержки палестинцев против Израиля, ослабление блокады против своего союзника Катара, уступки в вопросе изоляции Ирана, помощь в воздействии на экстремистские группировки в сирийской провинции Идлиб, давление на египетские элиты, финансируемые Эр-Риядом - это неполный список того, что Турция хотела бы выбить у саудовцев.

Наличие такого компромата, как убийство Джамаля Хашкаджи - неплохой козырь в руках Эрдогана.

Со своей стороны, Саудовская Аравия оказалась в сложном положении. С одной стороны, королевство уже много десятилетий имеет одиозную репутацию страны-рассадника исламского экстремизма и одной из самых жестких и закрытых диктатур в мире. Вместе с Ираном Саудия лидирует в мире по количеству применений смертной казни.

Однако, с другой стороны, наследный принц Мухаммед бин Сальман, который расчистил себе дорогу к трону в 2017 году, не хочет дальнейшего ухудшения имиджа своей страны.

Это противоречит его планам "Видение 2030", которые предусматривают, что Саудовская Аравия усилит свой авторитет, а также будет отходить от тех негативных ассоциаций, с которыми ее связывают, путем открытия экономики и общества миру.

Дело Джамаля Хашкаджи может этому помешать и даже привести к санкциям со стороны западных государств.

Оппозиционер, который слишком много знал

Насколько вероятна коррекция курса западных стран по отношению к Саудовской Аравии?

Скорее всего, Соединенные Штаты на это не пойдут, поскольку основывают свою ближневосточную политику на поддержке Эр-Рияда.

Но, например, Евросоюз вполне способен ограничить свои инвестиции в страну и отказаться от сотрудничества с Эр-Риядом. Болезненным ударом по саудитам мог бы стать отказ европейцев поставлять оружие Саудовской Аравии, которое применяется в войне в Йемене - крайне непопулярной среди общественности.

Уже сейчас различные правозащитные группы лоббируют в европейских столицах отказ от сотрудничества с Саудией из-за войны в Йемене. Исчезновение Хашкаджи - дополнительный козырь им в руки и возможный повод для этих стран с честью выйти из ситуации, решительно отказавшись продавать оружие под видом "борьбы за справедливость".

Возникает логичный вопрос: а за что же Саудовская Аравия могла так жестоко и поспешно убить своего журналиста? У них и так немало критиков.

Дело в том, что Джамаль Хашкаджи - не просто журналист. Много лет он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-Фейсала. С 1978 по 2001 год Хашкаджи работал со своим руководителем в тесной связке по многим и сегодня неоднозначным вопросам.

Например, журналист лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и даже несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Более того, Хашкаджи помогал организовывать встречи между бин Ладеном и своим начальником - принцем Турки Аль-Фейсалом. Аналогичные переговоры происходили с помощью Хашкаджи и с террористическим движением "Талибан" в Афганистане.

Именно при Аль-Фейсале США, Саудовская Аравия и Пакистан сформировали движение моджахедов в Афганистане в 1970-х годах, которое впоследствии переросло в "Талибан" и "Аль-Каиду". Принц неожиданно ушел в отставку с поста начальника разведки 1 сентября 2001 года, за 10 дней до терактов 11 сентября в Нью-Йорке. С ним ушел и Джамаль Хашкаджи.

Журналист также был близким соратником другого влиятельного члена королевской семьи - принца Аль-Валида бин Талала, самого богатого саудовца в мире и одного из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Аль-Валид бин Талал был среди тех, кого арестовали за коррупцию в ноябре 2017 года.

Иными словами, человек, который слишком много знал о связях Эр-Рияда с "Аль-Каидой" и талибами, а также о внутренней "кухне" королевской семьи, вдруг выезжает за границу и становится оппозиционером.

Вполне вероятно, что Хашкаджи мог шантажировать принца Мухаммеда "сливом" конфиденциальной информации о внутренних проблемах Эр-Рияда.

Ясно, что теперь саудовское руководство будет делать все, чтобы помешать Турции провести должным образом расследование и найти хоть какие-то доказательства убийства Хашкаджи на территории консульства. Максимум, что могут допустить в Эр-Рияде, так это чтобы турецкая полиция нашла останки журналиста, но подальше от консульства, чтобы не ассоциироваться с этим делом и иметь возможность заявить, что Хашкаджи убили местные жители.

В свою очередь Турция будет продвигать этот вопрос на международном уровне и пытаться давить на Эр-Рияд, предъявляя подозрения гражданам королевства. Как сказал советник президента Турции Ясин Актай: "Мы найдем виновных и накажем их, даже если это сам саудовский консул".

Судя по всему, ставки в этой циничной детективной игре будут только расти.

Автор: Илия Куса,
эксперт по международной политике Украинского института будущего
 

ПО РУБРИКАМ

13:19 На 1 сентября остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 9,3 млрд гривен

12:47 Исследование: Китай способен уничтожить биткоин

12:37 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,48 коп. до 27,9241 грн

11:30 Курсы валют по карточным операциям на 12.10.18

11:26 11 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 500 млн гривен

11:05 BankID с чистого листа: НБУ пытается перезапустить стагнирующий проект

10:49 НБУ продал 11 октября банкам депозитные сертификаты на 1 780 млн гривен

10:45 10 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $3,9 млн до $215,4 млн

10:21 Остатки средств на корсчетах банков 12.10.18

09:58 Минфин на внеочередном аукционе ОВГЗ привлек в госбюджет 50,6 млн гривен и валютных бумаг на $175,9 млн

09:23 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.10.18

09:19 Цена золота корректируется 12 октября после роста на 3% из-за распродаж на фондовых биржах

09:13 СБУ назвала причину массовых обысков на фондовом рынке

09:05 Исследование: число активных пользователей Coinbase упало на 80%

08:51 Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 12 октября после слабой статистики по США

• дальше…

12:32 Россия перекрыла поставки ДТ и СУГ в Беларусь

11:43 Какие полномочия нотариусов получат сотрудники ЗАГСов

09:58 Минфин на внеочередном аукционе ОВГЗ привлек в госбюджет 50,6 млн гривен и валютных бумаг на $175,9 млн

09:19 Цена золота корректируется 12 октября после роста на 3% из-за распродаж на фондовых биржах

08:45 Нефть 12 октября подорожала на 1% после сильного падения на данных о росте запасов в США

11.10 Цены на нефть падают 11 октября вслед за фондовыми рынками, Brent подешевела до $81,59 за баррель

11.10 Минфин утвердил приказ об упрощении регистрации РРО и новых правилах использования КУРО

11.10 C начала октября автогаз в рознице подорожал на 50 коп

11.10 В сентябре денежная база выросла на 0,6% до 424,4 млрд гривен

11.10 Стоимость золота растет на фоне волатильности на мировых биржах

• дальше…

12:32 Россия перекрыла поставки ДТ и СУГ в Беларусь

12:05 Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера

10:04 Аварию первой ступени российской ракеты среднего класса Союз-ФГ спровоцировала неисправность одного из клапанов

11.10 Разведка США раскрыла Греции планы России по Македонии, прослушав экс-депутата Госдумы

11.10 США не перечислят «ни доллара» на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдет Иран

10.10 Мнучин: Вопрос курса юаня должен стать частью торгового соглашения между США и КНР

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия

10.10 Отток капитала из России набирает обороты

10.10 Минфин Турции призвал бизнес снизить цены из-за инфляции

09.10 Доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, перенесли на январь - И.Геращенко

09.10 Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

09.10 Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

09.10 Польша переходит с российского на американский газ

09.10 Brexit создает риски для деривативов на 41 трлн фунтов - Банк Англии

• дальше…

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

10.10 Шулявский мост снесут в ноябре

09.10 Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы

09.10 «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

09.10 С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

03.10 В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

03.10 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

02.10 Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

02.10 Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

02.10 Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

• дальше…

09:34 Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

11.10 Синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятеля УПЦ (КП) Филарета и УАПЦ Макария

11.10 Мечты о сатисфакции. О чем Кличко торгуется с Порошенко

11.10 Ползучее наступление: Что за село заняли ВСУ под Волновахой

10.10 Выстрел себе в ногу: Зачем Гриценко превращает себя в «агента Кремля»

10.10 Бардак в пятой колонне. Как Новинский и Захарченко будут отбирать голоса у Рабиновича и Бойко

10.10 «Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»

09.10 Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом

09.10 Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ

09.10 Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ

09.10 СБУ рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Минобороны в Черниговской области

09.10 Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»

08.10 Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным

• дальше…

12:58 Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили

11.10 Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами

11.10 Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании

11.10 Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей

10.10 Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

10.10 Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google

10.10 Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

09.10 Представлен смарт-дисплей Google Home Hub

09.10 Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций

09.10 Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений

09.10 Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно

09.10 Названы самые экономичные сити-кары

09.10 В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно