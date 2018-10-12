Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера

Илия Куса / Европейская правда

3 октября в Турции произошло загадочное и в некоторой степени мистическое событие.

Известный саудовский журналист, блогер и бывший политический советник Джамаль Хашкаджи (некоторые СМИ пишут его фамилию как "Хашогги") пропал без вести после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. История эта вполне может претендовать на остросюжетный детектив.

В течение нескольких дней она разлетелась по миру и спровоцировала обострение отношений между Турцией и Саудовской Аравией.

Жуткая история с исчезновением, а возможно и убийством журналиста в саудовском консульстве задела внимание мировых СМИ, которые бросились раскручивать различные версии о том, что могло произойти с Хашкаджи. А между тем Турция на полную включила свою информационно-пропагандистскую машину и начала эксплуатировать историю в своих политических играх с саудитами.

Детективная история

Джамаль Хашкаджи известен по-разному. В Саудовской Аравии его знают как близкого к королевской семьи политического советника и талантливого аналитика-консультанта.

За пределами королевства в арабском мире Хашкаджи - известный журналист, эксперт и блогер, который часто появлялся в различных телепередачах, ток-шоу, интервью и программах, комментируя актуальные вопросы региональной политики: от Ливии и Палестины до Катара и Йемена. А в Европе и США журналист известен прежде всего как колумнист влиятельного издания Washington Post.

Проблемы с Джамалем Хашкаджи начались еще год назад, когда он неожиданно начал критиковать нынешнюю власть Саудовской Аравии, прежде всего - наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Тогда же журналист уехал в добровольное изгнание в Соединенные Штаты, опасаясь, что в Эр-Рияде его бросят за решетку за его критику, как было до того со многими оппозиционерами принца Мухаммеда.

Одним из вопросов, которые окончательно рассорили Хашкаджи и правящие элиты Аравии, стала блокада Катара, начавшаяся в мае 2017 года.

Журналист жестко критиковал агрессивную внешнюю политику принца, считая, что она ведет страну только в бездну и не улучшает ее международный имидж. После того как принц санкционировал масштабные аресты инакомыслящих и врагов среди членов королевской семьи в ноябре прошлого года, Хашкаджи понял, что назад пути ему нет и продолжал критиковать правящий режим уже из-за океана.

Обстоятельства исчезновения саудовского журналиста окутаны загадками и подозрительными совпадениями, которые свидетельствуют о том, что все это не просто какое-то недоразумение.

В начале октября Хашкаджи прибыл из США в Стамбул вместе со своей невестой, чтобы подписать документы о разводе со своей женой. Уже на этом этапе возникает много вопросов, ведь подписать подобные документы он мог бы и в саудовском консульстве в США, где он жил. Однако там ему отказали в этом и направили в Стамбул.

Иными словами, саудовцы могли изначально планировать его похищение или убийство, если это действительно имело место, и умышленно направить его в консульство в Турции, где они могли бы осуществить эту операцию легче, чем под бдительным оком американских спецслужб.

Утром 2 октября Хашкаджи вошел в саудовское консульство в Стамбуле, а его невеста ждала его на улице. Как сообщает она сама в интервью турецким СМИ, перед тем как исчезнуть в глубине консульства, Джамаль дал ей два номера, на которые можно позвонить, если с ним что-то случится. То есть журналист подозревал, что его поход в консульство в Стамбуле может быть ловушкой. И, судя по всему, не ошибся, ведь в тот день Хашкаджи из консульства так и не вышел.

"Команда убийц"

Прошла ровно неделя с тех пор, как стало известно об исчезновении Хашкаджи. За это время Турция и Саудовская Аравия успели обменяться взаимной критикой, а официальный Эр-Рияд едва не выслал турецкого посла.

Как только стало известно о журналисте, турецкие власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом начали открыто намекать на вероятность его убийства на территории консульства, а советник президента Ясин Актай вообще сказал, что, скорее всего, Хашкаджи убили, его тело расчленили и вывезли из консульства.

Такие смелые и резонансные заявления еще до начала формального следствия демонстрируют или непомерное желание турецких властей использовать этот инцидент в своей информационной борьбе против Эр-Рияда, или то, что турецкая разведка что-то знала.

На днях турецкие провластные медиа опубликовали новые шокирующие подробности в деле Хашкаджи. По их данным, которые они получили от силовых структур, в тот же день, когда Хашкаджи прибыл в Стамбул, в аэропорту сели еще два частных чартера из Саудовской Аравии.

На борту находились две группы саудовских мужчин, которых турецкие власти окрестили "командой убийц".

Все 15 - граждане Саудовской Аравии, а по данным Анкары - оперативники саудовских спецслужб или простые наемники. В день прибытия в Турцию журналиста они разместились в гостиницах Movenpick и Wyndham у здания консульства. А на следующий день, когда Хашкаджи зашел в консульство, эти саудовцы уже были там.

Более того, в тот день во всем консульстве вдруг перестали работать камеры видеонаблюдения, а всем сотрудникам здания с турецким гражданством неожиданно дали выходной.

Опять же, по данным Турции, когда Хашкаджи исчез, 15 саудовцев в тот же день вышли из здания консульства с пакетами в руках и покинули территорию страны.

Козырь для Эрдогана

Эта жуткая история, если окажется правдой, поставит Саудовскую Аравию в довольно неловкое положение.

Хотя о репрессивной политике наследного принца Мухаммеда бин Сальмана в отношении своих критиков все и так знают, но этот случай не имеет прецедентов.

Умышленное жестокое убийство человека на территории консульства может еще больше подорвать международный имидж королевства, а также репутацию и внешнюю легитимность самого принца Мухаммеда. А это как раз то, чего он хочет избежать, особенно учитывая его амбициозные планы улучшения имиджа Саудии в мире для привлечения инвестиций и укрепления собственных позиций в отношениях с внешними партнерами.

Собственно, это прекрасно осознают в Анкаре. Разгоняя эту историю по всем телеканалам, а также в мире, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает давление на Эр-Рияд с целью шантажа, угрожая саудовцам разоблачением вероятного убийства.

За свое молчание турецкие элиты могут попросить многое. Интересы Анкары варьируются от Израиля до Катара, а список требований к Саудовской Аравии - очень длинный. Усиление поддержки палестинцев против Израиля, ослабление блокады против своего союзника Катара, уступки в вопросе изоляции Ирана, помощь в воздействии на экстремистские группировки в сирийской провинции Идлиб, давление на египетские элиты, финансируемые Эр-Риядом - это неполный список того, что Турция хотела бы выбить у саудовцев.

Наличие такого компромата, как убийство Джамаля Хашкаджи - неплохой козырь в руках Эрдогана.

Со своей стороны, Саудовская Аравия оказалась в сложном положении. С одной стороны, королевство уже много десятилетий имеет одиозную репутацию страны-рассадника исламского экстремизма и одной из самых жестких и закрытых диктатур в мире. Вместе с Ираном Саудия лидирует в мире по количеству применений смертной казни.

Однако, с другой стороны, наследный принц Мухаммед бин Сальман, который расчистил себе дорогу к трону в 2017 году, не хочет дальнейшего ухудшения имиджа своей страны.

Это противоречит его планам "Видение 2030", которые предусматривают, что Саудовская Аравия усилит свой авторитет, а также будет отходить от тех негативных ассоциаций, с которыми ее связывают, путем открытия экономики и общества миру.

Дело Джамаля Хашкаджи может этому помешать и даже привести к санкциям со стороны западных государств.

Оппозиционер, который слишком много знал

Насколько вероятна коррекция курса западных стран по отношению к Саудовской Аравии?

Скорее всего, Соединенные Штаты на это не пойдут, поскольку основывают свою ближневосточную политику на поддержке Эр-Рияда.

Но, например, Евросоюз вполне способен ограничить свои инвестиции в страну и отказаться от сотрудничества с Эр-Риядом. Болезненным ударом по саудитам мог бы стать отказ европейцев поставлять оружие Саудовской Аравии, которое применяется в войне в Йемене - крайне непопулярной среди общественности.

Уже сейчас различные правозащитные группы лоббируют в европейских столицах отказ от сотрудничества с Саудией из-за войны в Йемене. Исчезновение Хашкаджи - дополнительный козырь им в руки и возможный повод для этих стран с честью выйти из ситуации, решительно отказавшись продавать оружие под видом "борьбы за справедливость".

Возникает логичный вопрос: а за что же Саудовская Аравия могла так жестоко и поспешно убить своего журналиста? У них и так немало критиков.

Дело в том, что Джамаль Хашкаджи - не просто журналист. Много лет он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-Фейсала. С 1978 по 2001 год Хашкаджи работал со своим руководителем в тесной связке по многим и сегодня неоднозначным вопросам.

Например, журналист лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и даже несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Более того, Хашкаджи помогал организовывать встречи между бин Ладеном и своим начальником - принцем Турки Аль-Фейсалом. Аналогичные переговоры происходили с помощью Хашкаджи и с террористическим движением "Талибан" в Афганистане.

Именно при Аль-Фейсале США, Саудовская Аравия и Пакистан сформировали движение моджахедов в Афганистане в 1970-х годах, которое впоследствии переросло в "Талибан" и "Аль-Каиду". Принц неожиданно ушел в отставку с поста начальника разведки 1 сентября 2001 года, за 10 дней до терактов 11 сентября в Нью-Йорке. С ним ушел и Джамаль Хашкаджи.

Журналист также был близким соратником другого влиятельного члена королевской семьи - принца Аль-Валида бин Талала, самого богатого саудовца в мире и одного из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Аль-Валид бин Талал был среди тех, кого арестовали за коррупцию в ноябре 2017 года.

Иными словами, человек, который слишком много знал о связях Эр-Рияда с "Аль-Каидой" и талибами, а также о внутренней "кухне" королевской семьи, вдруг выезжает за границу и становится оппозиционером.

Вполне вероятно, что Хашкаджи мог шантажировать принца Мухаммеда "сливом" конфиденциальной информации о внутренних проблемах Эр-Рияда.

Ясно, что теперь саудовское руководство будет делать все, чтобы помешать Турции провести должным образом расследование и найти хоть какие-то доказательства убийства Хашкаджи на территории консульства. Максимум, что могут допустить в Эр-Рияде, так это чтобы турецкая полиция нашла останки журналиста, но подальше от консульства, чтобы не ассоциироваться с этим делом и иметь возможность заявить, что Хашкаджи убили местные жители.

В свою очередь Турция будет продвигать этот вопрос на международном уровне и пытаться давить на Эр-Рияд, предъявляя подозрения гражданам королевства. Как сказал советник президента Турции Ясин Актай: "Мы найдем виновных и накажем их, даже если это сам саудовский консул".

Судя по всему, ставки в этой циничной детективной игре будут только расти.

Автор: Илия Куса,

эксперт по международной политике Украинского института будущего