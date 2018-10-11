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США не перечислят «ни доллара» на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдет Иран
08:11 11.10.2018 |
Вашингтон не будет предоставлять дополнительных средств на восстановление пострадавшей от войны Сирии, пока Дамаск не добьется вывода из страны иранских военных. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, 10 октября, выступая в Еврейском институте национальной безопасности Америки - некоммерческом аналитическом центре в Вашингтоне.
"Бремя ответственности за выдворение Ирана из страны ложится на сирийское правительство, которое несет вину за его присутствие там", - подчеркнул Помпео.
"Если Сирия не обеспечит полный вывод поддерживаемых Ираном войск, она не получит от США ни доллара на реконструкцию", - добавил он.
Переадресация средств
В конце августа Помпео поручил американскому внешнеполитическому ведомству перенаправить на другие цели 230 млн долларов (около 201 млн евро) стабилизационной помощи Сирии, вопрос о выделении которых находился на рассмотрении Госдепартамента США.
Эти средства должны были пойти на восстановление областей на северо-востоке Сирии, выведенных из-под контроля "Исламского государства".
Решение было принято после того, как партнеры Вашингтона по действующей в регионе коалиции пообещали выделить на решение этих задач порядка 300 млн долларов (около 263 млн евро).
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