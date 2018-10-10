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Мнучин: Вопрос курса юаня должен стать частью торгового соглашения между США и КНР
17:05 10.10.2018 |
Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что вопрос девальвации китайского юаня должен обсуждаться в рамках торговых переговоров Китая и США, а этот предмет - стать частью итогового торгового соглашения между странами.
"Китайский юань значительно обесценился за этот год... Конечно же, мы хотим быть уверены в том, что в рамках любого торгового соглашения мы придем к взаимопониманию по вопросу (курса китайской - ред.) валюты", - приводит слова Мнучина издание The Financial Times. Он добавил, что США хотят убедиться в том, что Китай не осуществляет девальвации в целях повышения конкурентоспособности перед достижением торговых договоренностей между странами.
Ранее в октябре агентство Блумберг со ссылкой на представителя минфина США сообщило, что администрация президента США обеспокоена ослаблением китайской нацвалюты, а министерство финансов США - отходом Китая от политики, ориентированной на рыночную экономику. По данным агентства, Мнучин столкнулся с давлением со стороны Белого дома в том, чтобы официально обозначить Китай как валютного манипулятора в отчете о валютной политике, который будет опубликован 14 октября.
При этом официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил позднее, что Китай не собирается использовать юань в качестве инструмента для реагирования на торговые противоречия и обесценивать его для стимулирования экспорта. Он также назвал сообщения агентства "безосновательными догадками" и "безответственными заявлениями".
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.
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