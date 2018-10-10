Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

Представители стран ЕС договорились о сокращении выбросов CO2 для легковых автомобилей на 35% к 2030 году, для фургонов - на 30%, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Совета ЕС.

С 10 октября начались переговоры о согласовании позиций с Европарламентом.

К 2025 году предполагается снизить выбросы углекислого газа на 15% для обеих категорий транспортных средств. Точкой отсчета будут лимиты, зафиксированные в 2020 году и действующие в 2021 году.

"Сегодняшнее решение правительств ЕС разочаровывает планету. Оно показывает, как далеко Еврокомиссия и некоторые из государств-членов отошли от лидерства в области борьбы с изменениями климата, как они ставят интересы автопроизводителей на первое место, несмотря на ужасающие предупреждения о последствиях опасных изменений климата", - заявил директор подразделения британской организации Transport & Environment Грег Арчер.

Против более радикальных изменений выступали ряд государств Центральной и Восточной Европы, пишет Financial Times.

На прошлой неделе Европарламент согласовал более значительное сокращение выбросов CO2: на 20% к 2025 году, на 40% к 2030 году. При этом парламентарии внесли дополнительное предложение: 35% автомобилей, продаваемых с 2030 года, должны относиться к категории транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов.

Представители автомобилестроительной и транспортной отраслей рекомендовали сократить выбросы лишь на 20% к 2030 году. Они утверждают, что более быстрое снижение приведет к потере рабочих мест и снижению прибыли компаний.