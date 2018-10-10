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США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия
09:45 10.10.2018 |
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) уведомило о принятии Вашингтоном стратегии по защите страны от "угроз, связанных с электромагнитными импульсами (ЭМИ) и возмущением геомагнитного поля". Соответствующее заявление обнародовала во вторник, 9 октября, пресс-служба исполнительного департамента правительства США.
В стратегии излагаются "четкое видение и подход" МВБ "по защите критически важной инфраструктуры" Соединенных Штатов от "потенциально катастрофических ЭМИ-инцидентов", а также принципы реагирования на них и восстановления в подобных обстоятельствах.
Документ разработан с учетом консенсуса, имеющегося в американских разведслужбах, относительно той опасности, которая в связи с задействованием данного вида вооружений может исходить от противников США.
В первую очередь, под угрозу могут быть поставлены инфраструктурные объекты, электрические и транспортные сети, коммуникационное оборудование.
МВБ подготовит план действий
Стратегия будет дополнена соответствующим планом действий, который будет содержать в себе список конкретных шагов, призванных "оптимизировать имеющиеся ресурсы" и обеспечить лучшую координацию между федеральными, региональными и местными властями, отраслевыми ведомствами и частными операторами.
Электромагнитное оружие - это группа вооружений, в котором для придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле или цель поражается непосредственно с помощью электромагнитного излучения.
Оборудование и электроника при этом выводится из строя за счет перенапряжения сети. Речь в данном случае идет о нелетальном оружии, работающем за счет освоения энергии электромагнитного импульса.
Ранее советник первого заместителя главы концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев утверждал, что в России проходят полигонные испытания данного вида вооружений.
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