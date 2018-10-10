Минфин Турции призвал бизнес снизить цены из-за инфляции

Турецкий бизнес должен объявить не менее чем 10-процентную скидку на товары и услуги до конца этого года, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, объявляя о мерах по борьбе с ускоряющейся инфляцией в стране.

Со своей стороны власти Турции не будут повышать цены на электроэнергию и газ, а также предоставят финансовую поддержку банкам, которые будут кредитовать такие предприятия, передает РБК со ссылкой на Haberturk. По словам Албайрака, это будет важным шагом в борьбе со «спекулятивным обрушением» лиры, которую с августа ведет правительство Турции.

По словам министра финансов, бизнес не обязан следовать этой рекомендации, однако граждане Турции будут отдавать предпочтение тем магазинам, которые пойдут на этот шаг. ​«Вы должны предпочесть магазины, которые принимают участие в этой кампании», - сказал глава Минфина, выступая в Стамбуле.

Он также обрушился с критикой на магазины, которые занимались «спекуляциями и оппортунизмом», и призвал граждан сообщать по телефону горячей линии о резком повышении цен.

Бизнес, который примет решение участвовать в этой кампании, будет использовать специальный логотип.

Инициативу властей обещали поддержать Независимая ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD), Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), а также целый ряд крупных торговых сетей, оперирующих в Турции - Carrefour, BIM, Shok, Migros и Metro, уточняет Haberturk.

По данным Financial Times, из-за финансового кризиса в Турции инфляция за прошлый месяц достигла почти 25%​. МВФ снизил свой прогноз роста ВВП для Турции в 2019 году с 4 до 0,4%.

Берат Албайрак - турецкий политик и зять президента Турции Реджепа Эрдогана. Министром финансов Турции стал в июне 2018 года, до этого занимал пост министра энергетики страны.