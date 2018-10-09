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Доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, перенесли на январь - И.Геращенко
21:39 09.10.2018 |
Первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко сообщила, что доклад по изменениям в устав ПАСЕ о полномочиях делегаций, который лоббировала РФ, перенесли на январь 2019 года.
"Выступления украинской делегации таки сломали ход дискуссии, и нам удалось завалить резолюцию, которой менялись регламенты Ассамблеи, и возвращалась российская делегация", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Она отметила, что вся украинская делегация и украинский посол в Совете Европы Дмитрий Кулеба "все эти месяцы работали с дипломатами, политиками, парламентами всех стран Совета Европы, призывая не торговать принципами, не предавать основы Ассамблеи", не вестись на шантаж России.
"Мы победили. Этот позорный рапорт перенесли на январь", - отметила первый вице-спикер Рады, подчеркнув, что в январе "нет ни одного шанса его протащить через ПАСЕ".
В то же время глава украинской делегации Владимир Арьев (народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко") назвал решение отложить рассмотрение резолюции в ПАСЕ "промежуточной, но победой".
По его словам, это значит, что в 2019 году РФ вновь не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ.
Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии России против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.
В рамках осенней сессии 9 октября в ПАСЕ планируют обсудить поправки в регламент организации, усложняющие процедуру лишения права голоса национальных делегаций. Докладчиком выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер (Petra De Sutter).
Речь идет о проекте резолюции, принятие которого позволит восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ уже в январе 2019 года. Подготовленные на рассмотрение Ассамблеи поправки не вводят запрет на лишение национальных делегаций их прав, в том числе права голоса, но несколько усложняют санкционирую процедуру. Например, оспорить полномочия делегации, согласно предлагаемым изменениям, можно будет не большинством голосов, как это предусмотрено в настоящее время, а двумя третями.
18 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором указала, что снятие ограничительным мер с делегации РФ в ПАСЕ в обход резолюций будет означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и вынудит украинский парламент пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ.
Выступая с трибуны парламента, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ В.Арьев подчеркнул, что Россия не выполнила более 10 резолюций, которые были приняты Ассамблеей на протяжении последних 4 лет.
"Россия прибегла к откровенному шантажу Совета Европы, прекратив свое финансирование, которое составляет 7%. К сожалению, все попытки договориться о том, чтобы все остальные страны компенсировали эти потери, не привели к результату. Поскольку у России есть очень мощный друг в лице генерального секретаря ПАСЕ Турбьорна Ягланда, который всеми силами пытается сделать так, чтобы Россия была возвращена", - заявил он.
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