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Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли
21:19 09.10.2018 |
Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли.
На встрече в Белом доме Трамп сообщил журналистам, что Хейли покинет свой пост в конце года и что ее отставка готовилась заранее. При этом он отметил, что Хейли может вернуться в администрацию на другую позицию.
"Выбирай, что хочешь", - сказал президент США, принимая Хейли в Овальном кабинете. Хейли в ответ рассмеялась.
"Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть", - рассказал Трамп. Работу Хейли на посту постпреда США при ООН Трамп назвал "невероятной".
Хейли, в свою очередь, поблагодарила президента и сказала, что для нее эта работа была "честью всей жизни". Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.
Президент США добавил, что назовет кандидатуру нового постпреда при ООН в ближайшие две-три недели.
Ранее в своем "Твиттере" Трамп анонсировал "большое объявление", которое сделает "со своим другом" Хейли.
Издание Axios, первым сообщившее об отставке Хейли, писало, что ее уход стал сюрпризом для администрации Трампа.
Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года.
В 2010 году Хейли, родившаяся в семье индийских иммигрантов-сикхов, была избрана на должность губернатора Южной Каролины и стала самым молодым губернатором штата в США.
В ходе предвыборной кампании в США она признавалась, что не является поклонницей Трампа, и во время республиканских праймериз сначала поддерживала Марко Рубио, а затем Теда Круза.
Тем не менее, Трамп назначил своего критика постпредом в ООН.
В декабре 2017 года Хейли заявила, что женщины, которые обвиняли Трампа в сексуальных притеснениях до того, как он стал президентом, "должны быть услышаны". "Любая женщина, считающая, что она подверглась насилию или жестокому обращению, имеет полное право высказаться", - говорила она в интервью Си-би-эс.
В апреле этого года у Хейли были трения с Белым домом, когда экономический советник президента Ларри Кудлоу пожурил постпреда при ООН за то, что та ошибочно объявила о готовности администрации Трампа ввести новые санкции в отношении России.
"Она прекрасно справляется со своей работой, она очень эффективный постоянный представитель [США в ООН]. Вероятно, произошла какая-то кратковременная путаница", - сказал тогда Кудлоу. "При всем уважении, я ничего не перепутала", - парировала Хейли.
В июне США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Хейли тогда назвала его "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".
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