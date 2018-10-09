Brexit создает риски для деривативов на 41 трлн фунтов - Банк Англии

Производные финансовые инструменты на 41 трлн фунтов стерлингов ($53,5 трлн), сроки которых истекают после завершения выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), могут оказаться под угрозой, если ЕС не разберется с неопределенностью регулирования, считают в Банке Англии.

Как говорится в опубликованных британским ЦБ документах, после Brexit члены клиринговых палат, зарегистрированные в ЕС, должны будут перенести бизнес из Великобритании на территорию союза, чтобы не нарушать общеевропейские нормы.

Банк Англии призывает Еврокомиссию опубликовать разъяснение, которое позволит избежать такого шага.

Как поясняет ЦБ, неопределенность и перебои в клиринге деривативов будут крайне невыгодными для бизнеса: увеличение стоимости клиринга процентных свопов на 1 базисный пункт приведет к повышению затрат компаний в рамках ЕС на 22 млрд евро в год.

Правительство Великобритании пообещало выдать разрешения европейским клиринговым палатам на деятельность на территории страны сроком на три года, начиная с 2019 года, когда состоится Brexit. Однако ЕС не спешит предпринимать ответный шаг, пишет Financial Times.

