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МФВ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2018-2019 гг
08:26 09.10.2018 |
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 год на 0,2 процентных пункта - до 3,7%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.
"В апреле прошлого года мировой стимулы мировой экономики привели к тому, что мы прогнозировали рост на 3,9% как в этом, так и в следующем году. Однако с учетом событий, произошедших с тех пор, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо этого экономика вырастет на 3,7%", - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
В июле МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%.
МФВ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 на 0,3 п.п. до 1,8%. "Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть", - сказал главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
Что касается ВВП США, то Фонд понизил прогноз на следующий год. Прогноз по росту ВВП США в 2018 год сохранен на уровне 2,9%, а на 2019-й снижен на 0,2 процентных пунктов - до 2,5%.
"Несмотря на нынешнюю динамику спроса, мы снизили наш прогноз роста в 2019 году для США в связи с недавно принятыми пошлинами на широкий спектр импорта из Китая и ответных мер Китая", - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
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