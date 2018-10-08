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Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции
14:01 08.10.2018 |
Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в Китае в получении взяток и "совершении других преступлений". Об этом заявил член Госсовета КНР и глава партийного комитета министерства общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи в понедельник, 8 октября.
По словам Кэчжи, в отношении Хунвэя ведется проверка Государственного надзорного ведомства, подробностей обвинения он не сообщил. По информации источников газеты Le Parisien, экс-главу Интерпола, который также занимает должность замминистра общественной безопасности Китая, подозревают в содействии в получении контрактов одной из компаний в сфере кибербезопасности.
Борьба за влияние в Китае?
Супруга 64-летнего Мэна Хунвэя сообщила о его исчезновении 5 октября, он пропал сразу после того, как прилетел в конце сентября в Китай из Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола. Позднее власти Китая подтвердили расследование в отношении Хунвэя, а он сам подал заявление об отставке с поста главы этой организации.
Французская газета Le Monde ранее сообщала, что задержание Хунвэя может быть связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. В марте высший законодательный орган Китая принял закон о создании Национальной наблюдательной комиссии для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц. Комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.
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