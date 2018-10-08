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Майкл Помпео и Ким Чен Ын договорились о втором саммите США и КНДР
08:08 08.10.2018 |
Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье, 7 октября, в Пхеньяне провел двухчасовые переговоры с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Как отметил в Twitter по итогам визита глава американского внешнеполитического ведомства, стороны продвинулись вперед в реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на первой встрече на высшем уровне в Сингапуре в июне.
Кроме того, Помпео "договорился с председателем Кимом о проведении в кратчайшие сроки второго саммита США и КНДР". Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой южнокорейского президента Мун Чжэ Ина после прибытия американского госсекретаря из Пхеньяна в Сеул. Сроки и место возможной встречи пока не называются.
Помпео охарактеризовал свою поездку в Северную Корею как удачную. "Мы продолжили добиваться прогресса в договоренностях, достигнутых на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - подчеркнул он.
Представитель американской делегации на условиях анонимности рассказал, что нынешний визит прошел "лучше, чем в прошлый раз", однако предупредил, что впереди - "долгий путь". В июле Помпео, покинув Пхеньян, также говорил о прогрессе, однако в КНДР сразу же опровергли заявления, обвинив Вашингтон в "гангстерских требованиях".
Взамен встречи в августе
Нынешняя поездка планировалась на конец августа, однако в последний момент была отменена главой Белого дома Дональдом Трампом из-за недостаточных, по его мнению, подвижек.
В ходе визита 7 октября у Майкла Помпео и Ким Чен Ына состоялся рабочий обед в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон" ("Сад ста цветов").
По завершении переговоров госсекретарь США направился в Сеул, где у него запланированы встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Ген Хвой.
Разоружение в одностороннем порядке
Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что при отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке".
О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.
По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой
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