Президент Интерпола пропал без вести

Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй пропал без вести. Французские правоохранительные органы начали в связи с этим проверку, сообщает информагентство AFP в пятницу, 5 октября, со ссылкой на информированные источники.

По информации радио Europa 1 и медиакомпании franceinfo, глава Интерпола не выходил на связь с семьей с тех пор, как 29 сентября уехал из Франции в Китай. Супруга Хунвэя объявила его в розыск. По словам одного из следователей, Хунвэй "пропал" не на французской территории. В Интерполе заявили, что знают о сообщениях о "предполагаемой пропаже", и "этот вопрос находится в компетентности соответствующих органов во Франции и Китае".

Штаб-квартира Интерпола, объединяющего 192 стран, находится во французском Лионе. Замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Баллестрази.