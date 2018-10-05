Индия купит у России комплексы С-400 за $5 млрд. США разрешили?

Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита Путина в Индию. Сделка могла сорваться из-за угрозы американских санкций.

"Стороны приветствовали заключение контракта на поставку Индии ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", - говорится в совместном заявлении Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, принятом по итогам их переговоров в Дели.

Ранее о том, что контракт подписан "на полях" российско-индийских переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле также сообщали, что сумма сделки по поставке пяти полков ЗРС С-400 "Триумф" превысит 5 млрд долларов.

Соглашение по поставкам ВМС Индии четырех российских фрегатов проекта 11356 не подписано, но работа продолжится, сказал Песков.

Индия станет третьим государством, которое приобретет у России комплексы С-400. В 2014 года четыре дивизиона этой системы на 1,9 млрд долларов приобрел Китай, а в 2017 году столько же С-400 за 2,5 млрд долларов законтрактовала Турция.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию пяти полков С-400 на сумму 5,5 млрд долларов было подписано во время визита Путина в Индию еще два года назад.

Препятствием для заключения контракта мог стать принятый в США в прошлом году закон CAATSA, предусматривающий введение санкций против покупателей российского вооружения.

Госдепартамент США 21 сентября объявил о введении санкций против Китая, купившего у России истребители Су-35 и оборудование для С-400. В пятницу, 5 октября, "Коммерсант" сообщил, что ограничительные меры в рамках CAATSA сказались на сроках поставок российских истребителей Су-35 Индонезии.

В начале сентября в Дели прошла встреча глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии. По итогам переговоров госсекретарь США Майк Помпео заявил, что закон CAATSA будет применяться только там, где это "будет иметь смысл", хотя и отметил, что в отношении контракта на поставку Индии российских С-400 решение пока не принято.

В ходе визита американцев в Индию также было объявлено о подписании соглашения о совместимости средств связи и безопасности (COMCASA).

Как объяснял газете "Ведомости" сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов, этот договор позволяет США продавать Индии высокотехнологичное оружие и в то же время предоставляет им расширенный доступ к данным индийской разведки и другой специфической информации, в том числе касающейся оружия, которое Индия покупает у России.

В конце сентября стало известно, что комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил решение о приобретении пяти полков С-400. Это указывало на то, что Индия получила от США заверения в неприменении против нее санкций, отмечали эксперты.

Как писала газета "Коммерсант", переговоры с Индией о поставке С-400 затянулись не только из-за угрозы американских санкций, но и из-за жестких требований Дели по раскрытию структуры цены контракта.