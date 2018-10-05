Ребрендинг NAFTA. Как Трамп шантажировал «братские народы»

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Несколько вкраплений новых параграфов, корректировавших устаревшие положения документа, - вот и вся великая победа, как уже успел окрестить новый договор главный инициатор пересмотра правил континентальной торговли президент США Дональд Трамп. Его умение договариваться, не брезгуя методами, близкими к шантажу и запугиванию, могут даже внушать оптимизм: глобальные торговые войны - это не навсегда. Если сделать из конфликта хорошее политическое шоу, в котором каждый участник в итоге получает причитающийся ему дивиденды, то решение придет.

Победили все. Такую короткую характеристику подписанному 30 сентября договору о свободной торговле USMCA дала Карла Хилз, бывшая торговый представитель США и одна из ключевых разработчиков NAFTA, предыдущего соглашения, подписанного США, Мексикой и Канадой еще в 1992 г.

"Было бы катастрофой разорвать торговую связь между странами, поскольку мы более не являемся просто отдельной экономикой, мы связаны, словно сиамские близнецы,- объясняла Хилз в интервью агентству Bloomberg. - Были дополнения, многие пункты соглашения модернизированы. Я не в восторге от излишне усложненных правил определения страны происхождения и от положения об истечении срока действия USMCA через 16 лет".

Но это лучше, чем альтернативный сценарий, который не без элемента блефа разыгрывал президент Дональд Трамп: США выходит из NAFTA, подписывает двусторонний договор с Мексикой, а Канада сама по себе.

В итоге, все разрешилось благополучно. Премьер Канады Джастин Трюдо уступил по некоторым положениям и поставил подпись под договором. В канадской прессе подписание назвали самой большой экономической победой правительства Трюдо. В Мексике возликовали тысячи рабочих, которым подымут зарплаты. А президент Трамп выполнил очередное предвыборное обещание: похоронить NAFTA как дискриминационное и экономически невыгодное для США торговое соглашение. В чем он, частично был прав.

Хорошая-плохая NAFTA

В целом соглашение NAFTA выполнило задекларированную миссию - вывести на новый качественный уровень экономическую интеграцию трех североамериканских стран. Уже к 2015 г. объем трехсторонней торговли увеличился в четыре раза (с 1993 г.) и превысил показатель в $1 трлн. Три страны-участника договора получили свои дивиденды, но были и перекосы.

Снятие импортных пошлин позволило Мексике в три раза увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Канаду и США. Также в стране было создано более 200 тыс. рабочих мест в автомобилестроительной индустрии.

Источник: TradingEconoimics

Но, несмотря на зону свободной торговли, экономика Мексики в период с 1993-2013 гг. росла медленными темпами - в среднем 1,3% в год, - что гораздо ниже показателей в государствах Центральной и Латинской Америки. Уровень бедности в стране остался неизменным за 25 года действия договора, вступившего в силу в 1993-м. Мексиканская экономика сместилась к сырьевому сельскохозяйственному экспорту со всеми вытекающими для такой модели последствиями: зависимостью от глобальной ценовой конъюнктуры и колебаниями валютных курсов. Более того, беспошлинный импорт сельхозпродукции из США и Канады разорил десятки тысяч мелких фермеров, которые в среду, 24 сентября, многотысячными толпами заполонили улицы Мехико, требуя от правительства соглашаться на любые условия, только бы выйти из NAFTA.

Источник: TradingEconoimics

Канада получила от NAFTA больше, чем потеряла. В первую очередь с 1993 г. приток американских и мексиканских инвестиций в экономику страны увеличился в три раза. На такой же порядок вырос канадский экспорт в США: с $112 млрд до $320 млрд. Среди отдельных секторов экономки от зоны североамериканской свободной торговли больше всего выиграло сельское хозяйство Канады: рост объема рынка с $14,4 млрд до $22,4 млрд в период с 1996-2017 гг.

Говоря о "потерях", экономисты обращают внимание на относительно низкую производительность труда канадских экспортоориентированных компаний, трудозатраты которых на производство единицы продукции на 28% выше , чем в американских, согласно аналитическому докладу Конгресса. Объясняется это тем, что имея свободный доступ к рынку Соединенных Штатов (72% канадского экспорта идет в США), компаниям нет особой нужды инвестировать в повышение эффективности производства.

Американские страдальцы

Больше всех от NAFTA пострадали США. Так во всяком случае считал Дональд Трамп, оперировавший в качестве доказательства невыгодности договора о свободной торговле, убедительной, по его мнению, статистикой. За первые 10 лет действия соглашения три американских штата - Техас, Калифорния и Мичиган - по данным The Economic Policy Institute, потеряли от 700 тыс. до 850 тыс. рабочих мест (данные). Причина - перенос в Мексику с ее дешевой рабочей силой автосборочных и небольших промышленных предприятий. В общей сложности из-за мексиканского беспошлинного импорта США потеряли 4 млн рабочих мест. Американский торговый дефицит с Канадой и Мексикой в период 1993-2013 гг. увеличился с $11 млрд до $70 млрд.

Источник: Census Bureau

Создание рабочих мест и ликвидация торгового дисбаланса - ключевые пункты экономической политики Трампа - и американский президент не обращал внимания на контраргументы, свидетельствующие, что NAFTA была отнюдь не так плоха для США, как ее трактуют в Белом доме. В защиту договора приводилось следующее: в первые 10 лет действия ЗСТ товарооборот США с Мексикой и Канадой вырос с $330 млрд до $1,2 трлн. Потеря рабочих мест связана не столько с переносом производства в Мексику, сколько с автоматизацией производства американских компаний и наплывом импорта из Китая. В 2012 г. чикагская исследовательская компания IGM Forum опросила несколько десятков ведущих экономистов США, 95% из которых подтвердили, что NAFTA принесла Америке гораздо больше пользы, чем вреда. Подобных исследований за последние пять-семь лет было достаточно много. Но кто будет прислушиваться к мнению каких-то университетских профессоров, когда у "самого главного экономиста" страны Трампа есть свое видение проблемы: NAFTA - зло и его надо искоренять.

Что нового в USMCA

Автопром. Основное достижение для Канады и Мексики - гарантия неприменения тарифов "секции 232" в отношении экспорта автомобилей и автозапчастей. Согласно секции 232 "Закона о развитии торговли" 1962 г. президент США может "корректировать" импорт без одобрения Сената, если департамент коммерции посчитает, что иностранные поставки несут угрозу госбезопасности. По условиям нового соглашения льготы позволят обеим странам не только беспрепятственно экспортировать в США легковые и грузовые авто на текущем уровне без каких-либо тарифов, но и наращивать экспорт. Тем не менее соглашение устанавливает верхний предел: "Если США вводит меры в соответствии с секцией 232 "Закона о развитии торговли" 1962 года... США освобождает от применения этих мер 2,6 млн легковых автомобилей, импортируемых из Канады в год", - говорится в сопроводительном письме американского департамента торговли.

Помимо этого, от "мер" освобождаются легкие грузовые авто и запчасти таможенной стоимостью вплоть до $32,4 млрд в год. Аналогичные условия для Мексики - 2,6 млн авто в год и автозапчастей стоимостью $108 млрд в год.

Для Мексики изменения договора в части автопрома не совсем выгодны. В первую очередь речь идет об изменении в требованиях определения страны происхождения - чтобы избежать тарифов при импорте в США автомобиль должен быть сделан в Северной Америке на 75%. Предыдущее соглашение устанавливало эту долю в 62,5%. Во-вторых, соглашение содержит принципиально новое дополнение: теперь 40-45% компонентов авто должны быть произведены рабочими, зарабатывающими не менее $16 в час.

По данным Trading Economics, в Мексике средний рабочий получает около $2 в час, в США - около $21; средняя зарплата рабочего автосборочного завода в Мексике - около $8 в час, а рабочие на предприятиях по производству запчастей получают менее $4 в час. Это данные американского Центра автомобильных исследований (CAR). Аналогичные показатели для США - $30 и $20 соответственно, по информации Бюро статистики труда США. Именно это нововведение призвано вернуть американцам некогда похищенные NAFTA и мексиканским автопромом рабочие места.

Молочная промышленность. Официальный Вашингтон подчеркивает особую важность "существенного" увеличения доступа США к канадскому рынку молочной продукции. Одним из камней преткновения в переговорах была канадская ценообразующая программа "класса семь" (своего рода договор между фермерами и производителями молочной продукции призванный защитить участников рынка от ценовых колебаний), препятствовавшая импорту порошкового обезжиренного молочного продукта. США добились отмены программы (которая произойдет через полгода после того как новое соглашение вступит в силу), что было одной из основных целей Трампа в этих переговорах. По данным объединения Dairy Farmers of Canada, США получит доступ к 3,6% канадского рынка молочной продукции. Напомним, что США уже некогда выбили 3,25%-ную долю в канадском молочном рынке в рамках Транстихоокеанского партнерства - другого торгового соглашения, из которого США впоследствии вышли.

Разрешение торговых споров. Если американские фермеры одержали "большую победу", то и Джастин Трюдо в накладе не остался: ему удалось сохранить неизменным раздел 19 договора NAFTA о решении диспутов по антидемпинговым пошлинам. В Канаде считали, что пересмотр этой нормы мог нести угрозы для местных производителей в сфере добычи и обработки древесины и бумажного производства.

Медицинские препараты. Канада также продлила срок действия патентов на определенные рецептурные препараты с восьми до 10 лет.

Интернет-торговля. В 1994 г., во время создания NAFTA, интернет-магазинов и онлайн-шопинга попросту не существовало. Новое соглашение вносит свои коррективы, к примеру, теперь Канада не будет взимать таможенную пошлину с американских товаров стоимостью менее 150 канадских долларов (ранее - 20). Покупки ниже 20 канадских долларов не облагались и налогом на продажу. По новому соглашению от налога на продажу освобождаются онлайн-покупки стоимостью ниже 40 канадских долларов.

Сталь и алюминий. А вот в сфере стали и алюминия на сегодняшний день никаких договоренностей не достигли. Пока пошлина "секции 232" остается в силе, вызывая у сторонников свободной торговли закономерный вопрос: можно ли вообще применять положение о госбезопасности в отношении Канады - долгосрочного партнера и ближайшего союзника США. Вопрос риторический. У Канады еще остается почти два месяца, чтобы решить его в свою пользу.