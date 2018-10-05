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За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали
11:23 05.10.2018 |
Окружной судья США в Далласе (Техас) Эд Кинкейд (Ed Kinkeade) продлил срок мониторинга деятельности китайской компании ZTE, который был ранее назначен для оценки соответствия поставок ZTE законам США о контроле экспорта, ещё на два года. Решение принято в связи с тем, что ZTE нарушила условия соглашения об испытательном сроке.
После урегулирования разногласий с правительством США из-за сотрудничества с Ираном в обход санкций китайской компании до конца 2020 года был установлен испытательный срок, в течение которого предполагалось отслеживать её деятельность, включая поставки оборудования и технологий.
Однако, как установил судья, ZTE нарушила условия соглашения об урегулировании, так как не уволила сотрудников, которые были вовлечены в незаконную доставку американской техники в Иран. Поэтому он продлил срок мониторинга до 2022 года.
Согласно условиям урегулирования, деятельность компании отслеживают суд и Министерство торговли США. Причём для торгового ведомства был установлен десятилетний срок мониторинга и более глубокий, чем у суда, доступ к информации об операциях ZTE. Согласно нынешнему постановлению судьи, суд теперь имеет такой же уровень доступа к данным китайской компании, как и Министерство торговли США.
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