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Нидерланды обвиняют четверых россиян в попытке хакерской атаки против ОЗХО - СМИ
14:31 04.10.2018 |
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо россиян пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает в четверг агентство Bloomberg.
В Минобороны отметили, что эти четверо подозреваемых, имевших при себе дипломатические паспорта, въехали в апреле 2018 года в Амстердам.
После того как нидерландские спецслужбы предотвратили попытку кибератаки, эти лица были высланы из Нидерландов.
По версии нидерландских властей, российские агенты припарковали автомобиль, оснащенный электронным оборудованием, на парковке отеля вблизи здания ОЗХО, чтобы взломать ее компьютерные системы.
Западные СМИ отмечают, что имена этих россиян - Алексей Моренец, Олег Сотников, Алексей Минин, Евгений Серебряков.
Министр обороны также заявила журналистам, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.
В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, постпредстве РФ при ОЗХО и посольстве России в Нидерландах не комментируют заявление Минобороны Нидерландов.
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