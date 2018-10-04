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США выходят из протокола о разрешении споров к Венской конвенции из-за палестинского иска в суд ООН - Болтон
07:54 04.10.2018 |
Президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом в среду, 3 октября, сообщил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Вашингтон не будет "праздно смотреть" на "голословные жалобы" в отношении США "по политическим мотивам", подчеркнул он. При этом США не намерены выходить из самой конвенции, отметил Болтон.
Решение обусловлено иском, поданным представителями Палестинской автономии в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге. Заявители объясняют подачу иска переносом посольства США в Израиле в Иерусалим. Ранее министр иностранных дел автономии Рияд Наджиб аль-Малки обвинил администрацию США в нарушении международного права.
В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля, и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику у представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей их будущего государства. Глава автономии Махмуд Аббас объявил о замораживании официальных контактов с США.
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