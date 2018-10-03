США должны снять часть санкций с Ирана, решил Международный суд ООН

Международный суд ООН решил, что США должны ослабить антииранские санкции, введенные после выхода Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана.

Суд поддержал иранский иск и постановил, что "гуманитарные" товары, такие как продукты питания и медикаменты, должны быть исключены из эмбарго.

США ссылались на то, что суд не имеет юрисдикции по этому вопросу, потому что вопрос касается американской национальной безопасности.

Решения МС ООН, который находится в Гааге, обязательны, но у суда нет реальных инструментов принудить стороны к их исполнению.

Главный судебный орган ООН рассматривает споры между членами организации, но обе страны - и Иран, и США - в прошлом игнорировали решения суда.

Объявляя о решении, председатель суда Абдулкави Юсуф подчеркнул: "Суд считает, что США должны снять любое ограничение на свободный экспорт на территорию Ирана товаров, которые необходимы для удовлетворения гуманитарных нужд".

МИД Ирана заявил, что решение подтверждает нелегитимность и репрессивный характер американских санкций.

Экономика Ирана пострадала от майского решения президента США вернуть санкции. Валюта страны, риал, резко девальвировалась.

Какие доводы звучали в суде?

Иран утверждал, что санкции нарушают договор с США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года, согласно которому рассмотрение споров отдано в юрисдикцию МС ООН.

Тегеран также заявил, что причины, которые приводил Дональд Трамп, когда объяснял возвращение санкций, были необоснованными, потому что МАГАТЭ неизменно подтверждает, что Иран соблюдает ядерное соглашение с "шестеркой" от 2015 года.

Адвокаты США возражали, что у суда нет юрисдикции в этом деле, потому что иск Ирана выходит за рамки договора 1955 года.

Госдепартамент США также утверждал, что экспорт продуктов, лекарств и медицинского оборудования не запрещен действующими санкциями.

Почему США вышли из ядерной сделки?

Соглашение 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией - с другой, обязало Иран ограничить обогащение урана взамен на ослабление международных санкций.

Но президент США Дональд Трамп заявил, что сделка "не достигла своей базовой цели заблокировать все пути Тегерана к ядерному оружию" и не затрагивала другие "враждебные действия Ирана, включая его программу баллистических ракет и поддержку терроризма".

Чтобы принудить Иран к подписаню нового соглашения, президент США вернул санкции, которые ограничили возможность иранского правительства пользоваться долларами, торговать золотом и остальными драгоценными металлами.

В ноябре ожидается новый раунд санкций, который может затронуть иранский экспорт нефти, судоходство и работу центробанка Ирана.

Остальные пять стран, подписавших ядерную сделку, заявили, что будут выполнять ее со своей стороны. Но многие крупные компании успели покинуть Иран.

Обуздать "экономическую войну"?

Анна Холлиган, Би-би-си, Гаага

Суд постановил частично снять органичения, в том числе, на поставки лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания, товаров сельского хозяйства и оборудования в сфере авиационной безопасности.

Это первый раз, когда международный суд вынес решение по поводу того, что назвал "экономической войной".

Судебное решение - промежуточная мера, принятая в ответ на срочный запрос Ирана перед вторым раундом возвращения санкций, который ожидается в следующем месяце.

Решение должно побудить европейские компании, которые прекратили торговлю с Ираном из-за опасений в связи с американскими санкциями, пересмотреть их позицию, хотя бы в том, что касается "гуманитарных" товаров.