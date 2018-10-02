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В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег
16:20 02.10.2018 |
В Турции задержаны сотни людей по обвинению в незаконном переводе денег проживающим в США иранцам. Всего выдано 417 ордеров на арест, 216 из них уже исполнены, сообщило Анатолийское информационное агентство во вторник, 2 октября. Подозреваемым вменяется в вину то, что они с начала 2017 года перевели в США на 28 тысяч счетов, принадлежащих преимущественно иранцам, почти 2,5 млрд лир (420 млн долларов в пересчете).
По версии обвинения, эти лица за осуществление таких переводов через банковские филиалы и банкоматы получили значительные "комиссионные". Подозреваемые, задержанные на территории 40 различных провинций Турции, обвиняются в подрыве финансовой и экономической безопасности страны, а также в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Иран из-за санкций США почти полностью отрезан от международной финансовой системы, поэтому иранские граждане и бизнесмены вынуждены осуществлять заграничные денежные переводы неформальным путем. США со времени одностороннего выхода из международной атомной сделки с Ираном в мае 2018 года настаивают на разрыве всех экономических контактов с этой страной. Турция не желает отказываться от торговли с Ираном.
В Турции, однако, усиливаются опасения, что администрация США может наложить крупный штраф на полугосударственный банк Halkbank за нарушение санкционного режима США против Ирана. В мае бывший вице-президент этого банка Мехмет Хакан Атилла был приговорен судом в Нью-Йорке к 32 месяцам лишения свободы за содействие турецко-иранскому бизнесмену Резе Заррабу в осуществлении незаконных операций с золотом.
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