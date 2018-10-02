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ЕС усиливает контроль за движением наличных денег
13:40 02.10.2018 |
Совет ЕС утвердил во вторник регламент, направленный на улучшение контроля над наличными деньгами, ввозимыми в Евросоюз или вывозимыми из него, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
"Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены. Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз", - прокомментировал данное решение федеральный министр финансов председательствующей в Совете ЕС Австрии Хартвиг Легер.
В коммюнике напоминается, что соглашение Совета ЕС с Европейским парламентом о контроле над движением наличных денег было достигнуто в июне нынешнего года.
Как объясняют в Брюсселе, новый регламент улучшит действующую систему контроля над наличными деньгами, прибывающими в ЕС или убывающими из него. Обновленное законодательство ЕС включает последние изменения в международных нормах по борьбе против отмывания капиталов и финансирования терроризма.
Новый регламент расширяет определение наличных денег, включая в него не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты, как чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото. Расширена также область применения регламента. Он распространяется на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку.
По новому законодательству каждый гражданин, въезжающий в Евросоюз или выезжающий из него при наличии суммы в 10 тыс. евро или больше, должен заявлять эти деньги на таможне. Это касается случаев, когда путешествующие везут деньги при себе, в своем багаже или в автомобиле, на котором они передвигаются. По требованию властей деньги должны быть предъявлены для контроля, уточняется в сообщении Совета ЕС.
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