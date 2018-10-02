Трамп: Сделка USMCA, заменяющая НАФТА, охватит $1,3 трлн торговли в год

Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении соглашения USMCA, которое должно будет заменить договор о североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, соглашение - крупнейшее в истории США, будет охватывать торговлю на 1,3 триллиона долларов в год и обеспечит США сотни тысяч новых рабочих мест.

"Я с замиранием сердца обращаюсь к американскому народу, чтобы разделить радость от исторической новости не только для нации, но и для всего мира. ... Мы успешно завершили переговоры по новейшей сделке для замены НАФТА и торговых соглашений в рамках НАФТА, это произойдет с помощью нового соглашения США-Канада-Мексика, которое называется USMCA", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне в понедельник.

Трамп отметил, что торговый дефицит США с момента заключения сделки НАФТА достиг 2 триллионов долларов. Было потеряно 4,2 миллиона рабочих мест. Теперь, по его словам, сделка обеспечит "сотни тысяч новых рабочих мест".

"Мы заключили это соглашения на основе взаимности и честных подходов", - сказал он. И добавил, что изменение НАФТА было одним из его предвыборных обещаний. "Соглашение обеспечит нам охват торговли товарами на 1,3 триллиона долларов, что делает эту сделку крупнейшей в истории США", - рассказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что импортные пошлины на сталь и алюминий в отношении Мексики и Канады будут сохраняться, несмотря на заключенное соглашение о свободной торговле USMCA с этими странами.

"До тех пор, пока мы не сможем сделать все, чтобы наши металлурги были защищены, мы не позволим нашей металлургической отрасли исчезнуть. ... Нам нужна металлургия, нам нужен наш алюминий. Мы работаем над этим сейчас, но это не было частью этого (переговоров с Мексикой и Канадой - ред.)", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции, посвященной соглашению с этими двумя странами.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В качестве обоснования для введения пошлин администрация президента США Дональда Трампа сослалась на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года. Эта норма позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.

Стоит отметить, что данное соглашение должно еще пройти утверждение конгрессом США. Однако уже в начале дня после известия о заключении соглашения американские торговые площадки позитивно отреагировали на новость - крупнейший торговый индекс DJIA растет почти на 1%, до 26700 пунктов.