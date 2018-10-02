Секрет Зинке. Почему в США заговорили о морской блокаде России

Алексей КАФТАН / Деловая столица

В пятницу министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что в случае необходимости американские военно-морские силы могут обеспечить морскую блокаду России, чтобы не позволить ей взять под контроль поставки энергоносителей на Ближнем Востоке так, как она уже сделала в Европе.

Вот даже не сразу ответишь - что более прекрасно, эта новость или реакция на нее СМИ: истерично-гневная - российских и граничащая со злорадством - украинских. Утруждать себя вопросами, кто, где и зачем что-либо произносит, по обе стороны поребрика не любят: хайпа вполне достаточно. А жаль, потому что в этой истории детали существенны.

Начать с очевидной странности: какое вообще дело министру внутренних дел до энергоресурсов и флота? С первым, на самом деле, просто: в США, в отличие от других государств, возглавляемое этим чиновником ведомство занимается отнюдь не охраной правопорядка и полицейские силы вовсе не являются его структурным подразделением. Более того, это совершенно не силовое ведомство. В сущности, его компетенция - вопросы землепользования, геологической разведки и управления природными ресурсами, находящимися в федеральной собственности. Собственно, этим и был обусловлен тот факт, что Зинке оказался в пятницу в числе спикеров проходившей в Питтсбурге конференции под эгидой Consumer Energy Alliance (СЕА). Организация, чье название можно перевести как "Альянс потребителей энергии", являет собой частную информационно-аналитическую структуру, специализирующуюся на темах, очевидных из названия. Представление об ее авторитете можно составить, взглянув хотя бы на состав совета директоров. Председатель Бретт Васси является главой Виргинской ассоциации производителей (члены которой обеспечивают более 80% экспорта штата и более $34 млрд его валового продукта). Его заместитель Джон Хеймлих представляет Консорциум авиаперевозчиков MIT и Инициативу альтернативного топлива для коммерческой авиации (CAAFI). Среди членов совета есть также топ-менеджеры компаний Nucor (крупнейший производитель стали в США), Caterpillar, букинговой платформы SwayPay, нефтехимического концерна Plaza Group и других китов бизнеса.

Главная, если не единственная, задача СЕА, - пиар, лоббирование и информационная поддержка интересов их участников. К слову, не раскрою тайну, сказав, что и в Украине хватает подобных компаний. Действуют они, в общем, по одному шаблону: создают разного рода новостные поводы для СМИ когда в надежде, когда в расчете на публикации и сюжеты. Круглые столы, конференции, брошюры, интервью - годится любая активность, которую можно подать под соусом публичного интереса. Так что цель достигнута: пишущим о том, что заявил американский министр, приходится упоминать, где он это заявил.

Но вернемся ко второму вопросу: как соотносятся Зинке и флот? В данный момент, разумеется, никак совершенно. По роду нынешних занятий и полномочий он, совершенно очевидно, никакого отношения не имеет ни к Вооруженным силам вообще, ни к Военно-морским в частности. И, тем не менее, он имеет представление, о чем говорит. Райан Зинке 22 года - с 1986 по 2008-й - отдал службе в спецназе, Navy SEALS ("морских котиках") и вышел в почетную отставку в чине коммандера (капитана 2 ранга). В начале девяностых он служил в должности офицера по планированию в штабе главнокомандующего морскими силами США в Европе, а в 2004-м был замом и и.о. командующего Объединенными силами специальных операций на Аравийском полуострове и командовал спецназом в Ираке.

Вот только здесь, во-первых, стоит отметить, что вопросами стратегии он никогда не занимался, будучи, образно говоря, скорее руками, нежели мозгом. Во-вторых, Зинке любит покрасоваться и поэпатировать. Так, в бытность конгрессменом и ведя собственную радиопрограмму, он любил порассуждать в духе конспирологических теорий - в частности, о происхождении Барака Обамы. А этим летом вызвал скандал, покрасовавшись в носках с надписью "Сделать Америку снова великой" - ну не принято в США, чтобы чиновники выставляли напоказ свои политические симпатии.

Впрочем, Зинке начал откалывать фокусы в первый же день в должности министра. Он прибыл в офис верхом и одетым как ковбой - тем самым он хотел продемонстрировать свою систему ценностей и приверженность защите природы. Правда, понимает ее он, мягко говоря, специфично. Во-первых, Зинке выступает в поддержку увеличения добычи ископаемого топлива. Во-вторых, он - заядлый охотник, и едва заняв пост, отменил запрет на применение свинцовых пуль и грузил под предлогом того, что они делают охоту и рыбалку менее доступными для обычных людей. К слову, именно с его подачи Дональд Трамп попытался отменить и введенный при Бараке Обаме мораторий на ввоз крупных трофеев в США. Просто любопытно, как Зинке в этом дискриминации не увидел - в конце концов, не каждый американец может себе позволить поехать в Африку охотиться на носорогов.

Впрочем, на этом скандалы, связанные с именем Зинке, не исчерпываются. Еще будучи на службе, он попытался навесить на дядю Сэма личные транспортные расходы - но не сложилось, и в кассу ВМС пришлось вернуть $211 за поездки, не санкционированные командованием. Результатом этой истории стала запись в личном деле и лишний год отсрочки в присвоении следующего звания (вследствие чего капитаном 1 ранга Зинке так и не стал). Однако уже будучи министром, он попался на том же. В частности, слетал чартером в Лас-Вегас за $12,375 под предлогом пресс-конференции по вопросам землепользования, напользовался правительственным вертолетом на $14000 и сделал ремонт в своем офисе за $139000. В результате Офис генерального инспектора Министерства внутренних дел начал против него расследование, но Зинке, похоже, вышел сухим из воды.

Итак, что мы имеем в итоге? Министр, любящий и умеющий эпатировать, выступает на некоем отраслевом мероприятии. Пиарщики это выступление раскручивают, обеспечивая работой ленты новостей. Профит.

На этом можно было бы и закончить, если бы не одно "но". Сказанное Зинке - это секрет Полишинеля. Естественно, возможность организовать блокаду того или иного района мирового океана у Пентагона имеется. Разумеется, ВМС США даже без союзников значительно превосходят возможностями ВМФ РФ. Вопрос лишь в том, какие ответные действия предпримет в таком случае Москва. Российское руководство с имперских времен славится привычкой необдуманно повышать ставки, и с блокады вполне может начаться сиквел Карибского кризиса.