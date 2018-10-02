Секрет Зинке. Почему в США заговорили о морской блокаде России

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Секрет Зинке. Почему в США заговорили о морской блокаде России

 Алексей КАФТАН / Деловая столица

В пятницу министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что в случае необходимости американские военно-морские силы могут обеспечить морскую блокаду России, чтобы не позволить ей взять под контроль поставки энергоносителей на Ближнем Востоке так, как она уже сделала в Европе.

Вот даже не сразу ответишь - что более прекрасно, эта новость или реакция на нее СМИ: истерично-гневная - российских и граничащая со злорадством - украинских. Утруждать себя вопросами, кто, где и зачем что-либо произносит, по обе стороны поребрика не любят: хайпа вполне достаточно. А жаль, потому что в этой истории детали существенны.

Начать с очевидной странности: какое вообще дело министру внутренних дел до энергоресурсов и флота? С первым, на самом деле, просто: в США, в отличие от других государств, возглавляемое этим чиновником ведомство занимается отнюдь не охраной правопорядка и полицейские силы вовсе не являются его структурным подразделением. Более того, это совершенно не силовое ведомство. В сущности, его компетенция - вопросы землепользования, геологической разведки и управления природными ресурсами, находящимися в федеральной собственности. Собственно, этим и был обусловлен тот факт, что Зинке оказался в пятницу в числе спикеров проходившей в Питтсбурге конференции под эгидой Consumer Energy Alliance (СЕА). Организация, чье название можно перевести как "Альянс потребителей энергии", являет собой частную информационно-аналитическую структуру, специализирующуюся на темах, очевидных из названия. Представление об ее авторитете можно составить, взглянув хотя бы на состав совета директоров. Председатель Бретт Васси является главой Виргинской ассоциации производителей (члены которой обеспечивают более 80% экспорта штата и более $34 млрд его валового продукта). Его заместитель Джон Хеймлих представляет Консорциум авиаперевозчиков MIT и Инициативу альтернативного топлива для коммерческой авиации (CAAFI). Среди членов совета есть также топ-менеджеры компаний Nucor (крупнейший производитель стали в США), Caterpillar, букинговой платформы SwayPay, нефтехимического концерна Plaza Group и других китов бизнеса.

Главная, если не единственная, задача СЕА, - пиар, лоббирование и информационная поддержка интересов их участников. К слову, не раскрою тайну, сказав, что и в Украине хватает подобных компаний. Действуют они, в общем, по одному шаблону: создают разного рода новостные поводы для СМИ когда в надежде, когда в расчете на публикации и сюжеты. Круглые столы, конференции, брошюры, интервью - годится любая активность, которую можно подать под соусом публичного интереса. Так что цель достигнута: пишущим о том, что заявил американский министр, приходится упоминать, где он это заявил.

Но вернемся ко второму вопросу: как соотносятся Зинке и флот? В данный момент, разумеется, никак совершенно. По роду нынешних занятий и полномочий он, совершенно очевидно, никакого отношения не имеет ни к Вооруженным силам вообще, ни к Военно-морским в частности. И, тем не менее, он имеет представление, о чем говорит. Райан Зинке 22 года - с 1986 по 2008-й - отдал службе в спецназе, Navy SEALS ("морских котиках") и вышел в почетную отставку в чине коммандера (капитана 2 ранга). В начале девяностых он служил в должности офицера по планированию в штабе главнокомандующего морскими силами США в Европе, а в 2004-м был замом и и.о. командующего Объединенными силами специальных операций на Аравийском полуострове и командовал спецназом в Ираке.

Вот только здесь, во-первых, стоит отметить, что вопросами стратегии он никогда не занимался, будучи, образно говоря, скорее руками, нежели мозгом. Во-вторых, Зинке любит покрасоваться и поэпатировать. Так, в бытность конгрессменом и ведя собственную радиопрограмму, он любил порассуждать в духе конспирологических теорий - в частности, о происхождении Барака Обамы. А этим летом вызвал скандал, покрасовавшись в носках с надписью "Сделать Америку снова великой" - ну не принято в США, чтобы чиновники выставляли напоказ свои политические симпатии.

Впрочем, Зинке начал откалывать фокусы в первый же день в должности министра. Он прибыл в офис верхом и одетым как ковбой - тем самым он хотел продемонстрировать свою систему ценностей и приверженность защите природы. Правда, понимает ее он, мягко говоря, специфично. Во-первых, Зинке выступает в поддержку увеличения добычи ископаемого топлива. Во-вторых, он - заядлый охотник, и едва заняв пост, отменил запрет на применение свинцовых пуль и грузил под предлогом того, что они делают охоту и рыбалку менее доступными для обычных людей. К слову, именно с его подачи Дональд Трамп попытался отменить и введенный при Бараке Обаме мораторий на ввоз крупных трофеев в США. Просто любопытно, как Зинке в этом дискриминации не увидел - в конце концов, не каждый американец может себе позволить поехать в Африку охотиться на носорогов.

Впрочем, на этом скандалы, связанные с именем Зинке, не исчерпываются. Еще будучи на службе, он попытался навесить на дядю Сэма личные транспортные расходы - но не сложилось, и в кассу ВМС пришлось вернуть $211 за поездки, не санкционированные командованием. Результатом этой истории стала запись в личном деле и лишний год отсрочки в присвоении следующего звания (вследствие чего капитаном 1 ранга Зинке так и не стал). Однако уже будучи министром, он попался на том же. В частности, слетал чартером в Лас-Вегас за $12,375 под предлогом пресс-конференции по вопросам землепользования, напользовался правительственным вертолетом на $14000 и сделал ремонт в своем офисе за $139000. В результате Офис генерального инспектора Министерства внутренних дел начал против него расследование, но Зинке, похоже, вышел сухим из воды.

Итак, что мы имеем в итоге? Министр, любящий и умеющий эпатировать, выступает на некоем отраслевом мероприятии. Пиарщики это выступление раскручивают, обеспечивая работой ленты новостей. Профит.

На этом можно было бы и закончить, если бы не одно "но". Сказанное Зинке - это секрет Полишинеля. Естественно, возможность организовать блокаду того или иного района мирового океана у Пентагона имеется. Разумеется, ВМС США даже без союзников значительно превосходят возможностями ВМФ РФ. Вопрос лишь в том, какие ответные действия предпримет в таком случае Москва. Российское руководство с имперских времен славится привычкой необдуманно повышать ставки, и с блокады вполне может начаться сиквел Карибского кризиса.
 

ПО РУБРИКАМ

01.10 Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка

01.10 Рынок акций Украины начал торги в октябре умеренным ростом

01.10 Украина присоединится к депозитарию ценных бумаг Clearstream

01.10 Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ

01.10 Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год

01.10 Франц Фукс: Все автомобили в Украине должны быть застрахованы

01.10 Рынок акций Японии вырос 1 октября, биржи КНР закрыты из-за праздников

01.10 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,71 коп. до 28,2142 грн

01.10 28 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 000 млн гривен

01.10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 01.10.18

01.10 27 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,9 млн до $249,5 млн

01.10 Золото дешевеет на укреплении доллара к основным мировым валютам

01.10 Курсы валют по карточным операциям на 01.10.18

01.10 Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд

01.10 Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн

• дальше…

01.10 В августе долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 0,8% до 34,5 млрд гривен

01.10 Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ

01.10 В сентябре продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 14% до 6,8 тыс. единиц

01.10 АМКУ готовится признать монопольное положение сети АЗС «Приват»

01.10 Нефть дорожает на опасениях по поводу поставок, Brent торгуется у $82,9 за баррель

01.10 Средняя цена на розничный СУГ в Украине 1 октября превысила отметку 15,00 грн/л

01.10 Цены на бензины и ДТ за сутки в среднем выросли на 15 коп./л

01.10 Украина в III кв. развивала ВИЭ в 2,4 раза быстрее прошлогоднего показателя - НКРЭКУ

01.10 Золото дешевеет на укреплении доллара к основным мировым валютам

01.10 Остаток средств на едином казначейском счете в сентябре сократился на 21% до 21,4 млрд гривен

• дальше…

01.10 Секрет Зинке. Почему в США заговорили о морской блокаде России

01.10 Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону

01.10 В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса

01.10 США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, оно будет называться USMCA

01.10 Германия резко сократила экспорт вооружений в Турцию

01.10 Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны

01.10 США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке

28.09 В Евросоюзе построят суперкомпьютер за миллиард евро

28.09 Минфин Греции отменил ограничения на снятие наличных в стране

28.09 Деньги на экспорт. Почему многие страны печатают купюры за границей

28.09 Китай пересмотрел план развития ВИЭ. Теперь страна планирует к 2030 году получать 35% «зеленой» электроэнергии

28.09 The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей

27.09 Топ-10 стран с самой высокой продолжительностью жизни

27.09 «Новичок» и бомбежки в Сирии привели к утверждению в ЕС нового режима санкций за химоружие

27.09 Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии

• дальше…

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

28.09 У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

28.09 Киев намерен представить электронный билет в наземном городском транспорте до ноября

28.09 Киевсовет обратился к Верховной Раде с просьбой присоединить к столице поселок Коцюбинское

27.09 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

27.09 Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу

26.09 Метро на Виноградарь: АМКУ не согласился снять Киевметрострой с тендера

26.09 В мае-августе заполняемость гостиниц среднего сегмента в Киеве выросла на 5 п. п. до 56%, - Jones Lang LaSalle

25.09 Широкий Крещатик. Кто владеет главной улицей столицы

25.09 Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года

25.09 Жилая недвижимость: выбор перед выборами

24.09 Мингарелли: Реформа децентрализации в Украине поражает своими успехами

24.09 Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса

21.09 Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

18.09 В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

• дальше…

01.10 Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной

01.10 Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону

01.10 Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки

01.10 Заказ Захарченко. Когда Пушилин нахлебается макеевской водицы

28.09 В ОБСЕ назвали имя нового заместителя главы миссии в Украине

28.09 Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ

27.09 Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН

27.09 Немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ, но «не любой ценой» – Арьев

27.09 Под крылом у Банковой. Почему КСУ не порадует Тимошенко и Ляшко

27.09 Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине

27.09 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем

26.09 Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН

26.09 Украина, США, Германия и Франция намерены внести на Совбез ООН совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе – Климкин

26.09 Приключения Камара. Когда СБУ соберет в Киеве «теневое правительство ДНР»

26.09 «Грозные» попы: Когда Онуфрий и компания убегут из Украины

• дальше…

01.10 Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны

01.10 Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей

01.10 Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов

01.10 Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку

01.10 Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей

01.10 BMW сделала дальнобойный электрокар i3

01.10 Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla

28.09 Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K

28.09 Основателя Tesla Илона Маска обвинили в мошенничестве

27.09 Facebook представила игровой VR-шлем

27.09 Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут

27.09 Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения

27.09 Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов

26.09 Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер

26.09 Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно