США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, оно будет называться USMCA

Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA, сообщается в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на официальном сайте правительства Канады.

Ранее канадский телеканал CTV News со ссылкой на высокопоставленный американский источник сообщил, что Канаде и США удалось разрешить разногласия и достичь соглашения по НАФТА. Издание Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что достигнутые в воскресенье договоренности США и Канады сохранят Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА) как трехстороннее торговое соглашение, лидеры трех стран подпишут его в течение двух месяцев.

"Сегодня Канада и США достигли договоренности, наряду с Мексикой, по новому улучшенному торговому соглашению 21 века: Соглашению США, Мексики и Канады (USMCA). USMCA даст нашим рабочим, фермерам, работникам ранчо и компаниям торговое соглашение, (основанное на - ред.) высоких стандартах, результатом которого станут более свободные рынки, более справедливая торговля и более устойчивый экономический рост в нашем регионе. Оно укрепит средний класс, создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для около половины миллиарда людей, кого мы называем "североамериканским домом", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, стороны надеются углубить тесные экономические связи, когда это новое соглашение вступит в силу.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Трамп, вступив в должность, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры на этот счет начались в 2017 году. Трамп заявлял, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.