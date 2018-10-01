Финансовые новости
- |
- 01.10.18
- |
- 11:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке
07:41 01.10.2018 |
Военно-морские силы США способны организовать морскую блокаду России на Ближнем Востоке, чтобы не допустить ее контроля над энергопоставками в регионе. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке на промышленном мероприятии, организованном Альянсом потребителей энергии в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
Его высказывания приводит в пятницу, 28 сентября, на своем сайте американский еженедельник The Washington Examiner.
"У Соединенных Штатов есть возможность с помощью нашего флота гарантировать свободу передвижения по морским путям, а также, при необходимости, блокировать их... чтобы удостовериться" в том, что российские энергоресурсы "не попадут на рынок", подчеркнул Зинке.
Глава МВД США пояснил, что фрекинг - добыча нефти или газа путем гидравлического разрыва пласта - и сланцевый переворот в американской энергетике дал Вашингтону преимущество над Россией и Ираном, ослабив зависимость Соединенных Штатов от иностранных энергопоставок.
Москву обвинили в "однобоком подходе"
"У России - однобокий подход", отметил Райан Зинке, добавив, что присутствие Москвы на Ближнем Востоке объясняется стремлением последней распределять поставки энергоресурсов в регионе - так же как РФ это делает в Восточной Европе.
На европейском рынке США уже неоднократно предупреждали Москву о возможных санкциях против участников консорциума, строящих газопровод "Северный поток-2".
Это проект стоимостью 9,5 млрд евро, который наполовину финансирует российский "Газпром" и наполовину - пять европейских энергетических концернов, в том числе дочка немецкого концерна BASF - компания Wintershall.
Против инициативы активно выступают страны Балтии, Польша, Украина, а также США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
|Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки
|Заказ Захарченко. Когда Пушилин нахлебается макеевской водицы
|Финансисты объяснили укрепление гривни 28 сентября сезонным фактором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп подписал бюджет Пентагона, которым Украине выделяется $250 млн на оборону
|В Южной Корее исключат криптовалютные компании из венчурного бизнеса
|США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения, оно будет называться USMCA
|Германия резко сократила экспорт вооружений в Турцию
|Вопрос о переименовании Македонии решится в парламенте страны
|США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке
Это интересно
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения
|В Индии измена - больше не преступление
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel