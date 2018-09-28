Китай пересмотрел план развития ВИЭ. Теперь страна планирует к 2030 году получать 35% «зеленой» электроэнергии

Китай, крупнейший в мире потребитель электроэнергии, пересмотрел свои планы по переходу на чистую энергетику. Теперь власти страны собираются получать 35% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Ранее к этому же сроку собирались обеспечивать лишь 20% энергопотребления за счет «не ископаемого топлива», пишет Engadget.

Новая стратегия Renewable Portfolio Standard направлена на борьбу с чудовищным загрязнением воздуха в стране, причиной которого являются угольные электростанции. Этот стандарт устанавливает минимальные уровни потребления электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Организациям, чье производство не будет соответствовать строгим экологическим стандартам, придется выплачивать компенсацию в бюджет. Эти деньги пойдут на субсидирование чистых электростанций.

Огромную роль в процессе избавления от угольной зависимости должны сыграть все провинции страны. Каждому региону власти установят собственные цели, которых они обязаны будут добиться в процессе перехода на чистую энергетику.

Некоторым провинциям изменили даже цели по увеличению доли возобновляемых источников в энергобалансе на 2018 и 2020 годы. Так, Внутренняя Монголия должна теперь потреблять 18% чистой энергии - при том, что изначальной целью было 13%. С повышением требований столкнулись также Юньнань и Синьцзян-Уйгурский автономный район, пишет South China Morning Post.

Однако аналитики отмечают, что в Китае по-прежнему строят угольные электростанции, вопреки государственной политике по переходу на чистую энергетику, наперекор Парижскому соглашению и не смотря на то, что исследования показывают техническую возможность отказа от угля и экономическую оправданность.

По данным исследовательской группы CoalSwarm, в ближайшие годы в Китае могут появиться угольные электростанции суммарной мощностью 259 ГВт. Это на 25% больше, чем сейчас работает в стране и превышает мощность всех все угольных станций в США.

«Правительство Китая попросту не контролирует строительство новых угольных электростанций, и его масштабы устрашают. Планета просто не переживет такого объема новых выбросов СО2», - заявил директор CoalSwarm Тэд Нейс.

Корень проблемы нужно искать в 2013 году, когда правительство Китая передало местным властям право на выдачу разрешений на строительство угольных электростанций. В последующие два года количество новых лицензий выросло в три раза.

В период с 2014 по 2016 год начали возводить столько угольных электростанций, что в 2017 Пекин был вынужден заморозить или аннулировать большинство из этих лицензий. Но, как показывает отчет CoalSwarm, эти распоряжения попросту игнорируют. Исследователи призывают правительство как можно быстрее предпринять меры, чтобы все усилия по переходу на возобновляемые источники не сошли на нет.