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The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей
08:07 28.09.2018 |
В деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий фигурант. Как сообщает британская газета The Telegraph в четверг, 27 сентября, до покушения в Великобританию приезжал еще один офицер Главного разведывательного управления (ГРУ). Британским спецслужбам удалось установить его личность, однако имя подозреваемого пока не разглашается. Как сообщает издание, он проводил разведку и помогал планировать покушение.
Третий фигурант приезжал в Солсбери еще до того, как двое других участников преступления привезли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территорию Великобритании.
26 сентября, Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя одного из двух подозреваемых в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига. Как говорятся в расследовании, он является полковником ГРУ. Ранее он фигурировал в СМИ как "Руслан Боширов".
Позднее журналисты газеты "Коммерсант" побывали в родном селе Чепиги. Собеседники издания в селе Березовка Амурской области признали в Боширове Анатолия Чепигу, семья которого долгое время там жила. Настоящее имя другого предполагаемого участника преступления в Великобритании, Александра Петрова, пока не обнародовано.
РФ заплатила "очень высокую дипломатическую цену" из-за дела Скрипалей
Ранее в четверг, 27 сентября, глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся "открытый обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым по делу об отравлении Скрипалей. Хант назвал недопустимым тот факт, "что Россия отдала приказ двум агентам ГРУ применить химическое оружие на британской территории".
Хант добавил, что если "в кулуарах Кремля задумываются о том, был ли разумен" этот шаг с отравлением, то наверняка "недоумевают" из-за реакции Запада. "Они заплатили очень высокую дипломатическую цену", - подчеркнул Хант. Министр предостерег российские власти от продолжения нынешнего внешнеполитического курса: "Они должны понять, что Россия не будет чувствовать себя спокойно, если они будут вести себя подобным образом".
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