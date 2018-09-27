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Топ-10 стран с самой высокой продолжительностью жизни
22:13 27.09.2018 |
Все хотят жить долгой и активной жизнью. Однако это зависит не только от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем, но и от того, в какой стране мы проживаем.
Не секрет, что в одних странах люди живут дольше, чем в других, и связано это с целым рядом факторов.
Играет роль и привычное питание, и загрязнение окружающей среды. Кроме того, нельзя не отметить такой важный фактор, как развитие медицины и доступность медицинского обслуживания для населения страны.
Эксперты ВЭФ подсчитали ожидаемую продолжительность жизни в разных странах мира и составили рейтинг стран, где люди живут больше всего.
Ниже мы расскажем об этих странах подробнее.
10. Австралия
Ожидаемая продолжительность жизни: 82,5
В этой стране прекрасный климат и низкий уровень загрязнения.
Поэтому неудивительно, что она входит в число самых здоровых стран мира.
Кроме того, это самая здоровая страна в южном полушарии.
Стоит также отметить тот факт, что Австралия входит в число стран с лучшим медицинским обслуживанием населения, что также оказывает положительное влияние на продолжительность жизни.
9. Швеция
Ожидаемая продолжительность жизни: 82,6
Швеция считается страной с самым высоким качеством жизни и высокими показателями здоровья населения.
В целом североевропейские страны имеют высокие показатели по этому параметру.
Как и другие страны Северной Европы, Швеция регулярно оказывается в числе лучших стран для жизни.
Не последнюю роль играет уровень медицинского обслуживания населения.
8. Сингапур
Ожидаемая продолжительность жизни: 82,6
Это еще один небольшой город-государство с высоким индексом процветания и благополучия.
Население Сингапура - 5,6 млн жителей.
Сингапур считается не только центром мировых инвестиций, но также и центром инноваций, которые затронули еще и медицину.
Население Сингапура может рассчитывать на самую высококвалифицированную медицинскую помощь.
7. Франция
Ожидаемая продолжительность жизни: 82,7
Франция также входит в число стран с высочайшим уровнем развития медицины и медицинских технологий.
Однако, помимо этого, эксперты также называют особую кухню и особый склад жизни французов, который также положительно сказывается на продолжительности жизни населения.
6. Исландия
Ожидаемая продолжительность жизни: 82,9
В Исландии неплохой уровень медицинского обслуживания, однако продолжительность жизни связывают скорее с привычками питания и диетой, которой придерживаются жители страны.
Исландцы потребляют большое количество жирной рыбы, современные ученые доказывают полезность подобных продуктов, заявляя о том, что в рыбе имеются жирные кислоты омега, защищающие сосуды от инфарктов, инсультов, болезней суставов, заболеваний сердца.
5. Швейцария
Ожидаемая продолжительность жизни: 83,2
Это богатая, красивая страна с очень здоровым населением. Швейцария дает практически все, что только может пожелать любой гражданин страны.
В стране универсальная система здравоохранения, основанная на обязательном страховании всех граждан страны.
Отмечается еще и благоприятный климат, который также оказывает самое положительное влияние на продолжительность жизни населения.
А общее благосостояние жителей страны одно из самых высоких в мире.
4. Испания
Ожидаемая продолжительность жизни: 83,4
Отличительной чертой Испании является децентрализация управления и финансирования здравоохранения при одновременной интеграции всех общественных ресурсов в единую общенациональную систему здравоохранения.
У такой системы есть как плюсы, так и минусы. Однако тот факт, что Испания входит в число стран с самой высокой продолжительностью жизни, связывают скорее с тем, что испанцы - приверженцы средиземноморской диеты, где много зелени и морепродуктов.
3. Италия
Ожидаемая продолжительность жизни: 83,5
Эксперты полагают, что именно средиземноморская диета является основой долголетия итальянцев.
Они отличается большим объемом зелени и свежих овощей и фруктов, а также морепродуктов.
При этом итальянцы потребляют мало животных жиров. Итальянцы традиционно выпивают за обедом и ужином бокал вина, однако редко злоупотребляют алкоголем.
Стоит отметить еще и благоприятный климат, который также оказывает положительное воздействие на здоровье и продолжительность жизни людей.
2. Япония
Ожидаемая продолжительность жизни: 83,8
Япония долгое время была лидером по продолжительности жизни населения, однако, по данным экспертов ВЭФ, в прошлом году ее обогнал Гонконг.
Здесь очень высокий уровень медицинского обслуживания, а кроме того, уровень младенческой смертности в Японии один из самых низких в мире.
Тем не менее в стране остро стоит вопрос старения населения.
1. Гонконг
Ожидаемая продолжительность жизни: 84,3
В этом небольшом городе-государстве 11 частных и 42 государственные клиники, которые обслуживают население в более 7,2 млн.
Уровень медицины в Гонконге один из самых высоких в мире: по этому показателю Гонконг входит в топ-7 лучших стран мира.
Это также оказывает положительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни населения.
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