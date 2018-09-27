Топ-10 стран с самой высокой продолжительностью жизни

Все хотят жить долгой и активной жизнью. Однако это зависит не только от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем, но и от того, в какой стране мы проживаем.

Не секрет, что в одних странах люди живут дольше, чем в других, и связано это с целым рядом факторов.

Играет роль и привычное питание, и загрязнение окружающей среды. Кроме того, нельзя не отметить такой важный фактор, как развитие медицины и доступность медицинского обслуживания для населения страны.

Эксперты ВЭФ подсчитали ожидаемую продолжительность жизни в разных странах мира и составили рейтинг стран, где люди живут больше всего.

Ниже мы расскажем об этих странах подробнее.

10. Австралия

Ожидаемая продолжительность жизни: 82,5

В этой стране прекрасный климат и низкий уровень загрязнения.

Поэтому неудивительно, что она входит в число самых здоровых стран мира.

Кроме того, это самая здоровая страна в южном полушарии.

Стоит также отметить тот факт, что Австралия входит в число стран с лучшим медицинским обслуживанием населения, что также оказывает положительное влияние на продолжительность жизни.

9. Швеция

Ожидаемая продолжительность жизни: 82,6

Швеция считается страной с самым высоким качеством жизни и высокими показателями здоровья населения.

В целом североевропейские страны имеют высокие показатели по этому параметру.

Как и другие страны Северной Европы, Швеция регулярно оказывается в числе лучших стран для жизни.

Не последнюю роль играет уровень медицинского обслуживания населения.

8. Сингапур

Ожидаемая продолжительность жизни: 82,6

Это еще один небольшой город-государство с высоким индексом процветания и благополучия.

Население Сингапура - 5,6 млн жителей.

Сингапур считается не только центром мировых инвестиций, но также и центром инноваций, которые затронули еще и медицину.

Население Сингапура может рассчитывать на самую высококвалифицированную медицинскую помощь.

7. Франция

Ожидаемая продолжительность жизни: 82,7

Франция также входит в число стран с высочайшим уровнем развития медицины и медицинских технологий.

Однако, помимо этого, эксперты также называют особую кухню и особый склад жизни французов, который также положительно сказывается на продолжительности жизни населения.

6. Исландия

Ожидаемая продолжительность жизни: 82,9

В Исландии неплохой уровень медицинского обслуживания, однако продолжительность жизни связывают скорее с привычками питания и диетой, которой придерживаются жители страны.

Исландцы потребляют большое количество жирной рыбы, современные ученые доказывают полезность подобных продуктов, заявляя о том, что в рыбе имеются жирные кислоты омега, защищающие сосуды от инфарктов, инсультов, болезней суставов, заболеваний сердца.

5. Швейцария

Ожидаемая продолжительность жизни: 83,2

Это богатая, красивая страна с очень здоровым населением. Швейцария дает практически все, что только может пожелать любой гражданин страны.

В стране универсальная система здравоохранения, основанная на обязательном страховании всех граждан страны.

Отмечается еще и благоприятный климат, который также оказывает самое положительное влияние на продолжительность жизни населения.

А общее благосостояние жителей страны одно из самых высоких в мире.

4. Испания

Ожидаемая продолжительность жизни: 83,4

Отличительной чертой Испании является децентрализация управления и финансирования здравоохранения при одновременной интеграции всех общественных ресурсов в единую общенациональную систему здравоохранения.

У такой системы есть как плюсы, так и минусы. Однако тот факт, что Испания входит в число стран с самой высокой продолжительностью жизни, связывают скорее с тем, что испанцы - приверженцы средиземноморской диеты, где много зелени и морепродуктов.

3. Италия

Ожидаемая продолжительность жизни: 83,5

Эксперты полагают, что именно средиземноморская диета является основой долголетия итальянцев.

Они отличается большим объемом зелени и свежих овощей и фруктов, а также морепродуктов.

При этом итальянцы потребляют мало животных жиров. Итальянцы традиционно выпивают за обедом и ужином бокал вина, однако редко злоупотребляют алкоголем.

Стоит отметить еще и благоприятный климат, который также оказывает положительное воздействие на здоровье и продолжительность жизни людей.

2. Япония

Ожидаемая продолжительность жизни: 83,8

Япония долгое время была лидером по продолжительности жизни населения, однако, по данным экспертов ВЭФ, в прошлом году ее обогнал Гонконг.

Здесь очень высокий уровень медицинского обслуживания, а кроме того, уровень младенческой смертности в Японии один из самых низких в мире.

Тем не менее в стране остро стоит вопрос старения населения.

1. Гонконг

Ожидаемая продолжительность жизни: 84,3

В этом небольшом городе-государстве 11 частных и 42 государственные клиники, которые обслуживают население в более 7,2 млн.

Уровень медицины в Гонконге один из самых высоких в мире: по этому показателю Гонконг входит в топ-7 лучших стран мира.

Это также оказывает положительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни населения.