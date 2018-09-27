Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии

Президент УЕФА Александер Чеферин объявляет страну-хозяйку Евро-2024

Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года. Это решение объявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в четверг, 27 сентября, в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

На проведение турнира претендовали Немецкий футбольный союз (DFB) и Турецкая футбольная федерация, которые подали соответствующие заявки в апреле 2018 года. 21 сентября оценочный отчет по обеим заявкам, который служит основой для принятия решения исполкомом УЕФА, опубликовал официальный сайт организации.

По материалам отчета, Германия выглядела явным фаворитом. В своей заявкеDFB сделал акцент на удобное расположение в центре Европе, серьезный опыт проведения крупных турниров (два чемпионата мира и чемпионат Европы) и богатые футбольные традиции. Также отмечалась, что вся инфраструктура: 10 стадионов, отели, транспортная сеть уже готовы к проведению турнира и обслуживанию болельщиков, которые приедут на чемпионат.

Турция же сделала упор на то, что УЕФА нуждается в новом опыте - страна на границе Европы и Азии никогда не принимала турниры подобного масштаба, но сейчас полностью готова к этому.

Права человека - в сфере интересов УЕФА

Немецкая заявка выглядела предпочтительнее еще и потому, что Германия уделяет большое внимание соблюдению прав и свобод человека, а эта тема с недавнего времени находится и в сфере интересов УЕФА. Соблюдение же турецкими властями прав человека, особенно после подавления попытки военного переворота в стране, вызывает большие вопросы. Кроме того, ФРГ, отмечается в оценочном отчете УЕФА, выигрывает у Турции и в части создания комфортных условий для болельщиков: озабоченность УЕФА вызывали имеющиеся в турецком законодательстве ограничения по алкоголю, табаку и азартным играм.

Букмекеры отдавали предпочтение Германии

Букмекеры считали Германию фаворитом в споре за проведение континентального первенства. В день голосования букмекерская компания принимает ставки на то, что турнир пройдет в ФРГ из расчета 1:1,05. На победу Турции ставка была 1:8.