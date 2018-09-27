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МВФ увеличил общий размер кредитной линии для Аргентины до $57 млрд
16:46 27.09.2018 |
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Аргентине дополнительные кредиты на сумму $7,1 млрд в рамках согласованной сторонами программы помощи, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Она отметила, что фонд ускорит перечисление средств Аргентине - страна сможет получить на $19 млрд больше, чем планировалось ранее, в период с текущего момента и до конца 2019 года.
В общей сложности размер кредитной линии, открытой фондом Аргентине, увеличится до $57 млрд, что делает эту программу самой масштабной в истории МВФ, пишет газета Financial Times.
Буэнос-Айрес уже получил $15 млрд от МВФ, и еще $35 млрд будут перечислены государству до конца следующего года.
Достижение соглашения с МВФ потребовало отставки главы аргентинского центробанка Луиса Капуто, который, по данным FT, не мог прийти к соглашению с представителями фонда относительно объемов допустимых интервенций центробанка на валютном рынке.
Л.Капуто подал прошение об отставке президенту страны Маурисио Макри 25 сентября, спустя всего три месяца после вступления в эту должность.
В среду К.Лагард заявила, что аргентинский ЦБ будет придерживаться "режима плавающего валютного курса без интервенций" при новом главе центробанка Гидо Сандлерисе.
"В случае неоправданно резких колебаний валютного курса центробанк может провести ограниченные интервенции для предотвращения беспорядков на рынках", - отметила К.Лагард.
Г.Сандлерис, в свою очередь, сообщил, что ЦБ не будет проводить интервенции при сохранении курса аргентинского песо на уровне 34-44 песо за $1. В случае выхода курса за эти рамки, центробанк сможет ежедневно тратить до $150 млн из своих резервов на поддержку нацвалюты.
Курс песо в среду опустился на 0,8% - до 38,532 песо/$1.
К.Лагард подчеркнула, что основной целью плана программы МВФ в Аргентине является защита наиболее уязвимых слоев населения.
ВВП Аргентины, как ожидается, сократится более чем на 2% в 2018 году, инфляция превысит 40%.
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