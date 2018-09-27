В Индии измена - больше не преступление

Верховный суд Индии постановил, что измена больше не является уголовным преступлением. Отменен закон об этом, принятый 158 лет назад.

Согласно закону, появившемуся еще в колониальные времена, любой мужчина, занявшийся сексом с замужней женщиной без разрешения ее супруга, признавался виновным в преступном адюльтере.

Неясно, сколько мужчин с тех пор обвинили по этой статье - данных об этом нет.

Истец, жаловавшийся на закон, заявлял, что он использовался произвольно и подвергал дискриминации как мужчин, так и женщин.

Это уже второе за последнее время историческое решение Верховного суда Индии, отменяющее законы колониальной эпохи. В начале сентября суд декриминализовал однополые связи, которые считались уголовным преступлением в течение 157 лет.

Зачитывая решение о законе об изменах, главный судья Дипак Мисра сказал, что хотя адюльтер может стать причиной для развода, он не может считаться уголовным преступлением.

Кто пожаловался на закон?

Примечательно, что этот закон об измене касался только мужчин. Женщина, уличенная в неверности, под его действие не подпадала.

В августе прошлого года 41-летний бизнесмен из Индии Джозеф Шайн, живущий в Италии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить закон.

"Замужние женщины - не какой-то особенный случай для обвинения в измене. Их положение ничем не отличается от положения мужчин", - говорилось в иске.

Шайн заявил, что закон косвенно дискриминирует женщин, ошибочно утверждая, что они - собственность мужчины.

В своем 45-страничном иске Шайн часто цитирует американского поэта Ральфа Уолдо Эмерсона, активистку по правам женщин Мэри Уоллстонкрафт и бывшего генсекретаря ООН Кофи Аннана с его высказываниями по теме гендерного равноправия и прав женщин.

Где еще измена считается уголовным преступлением?

Семейная измена считается преступлением в 21 американском штате, включая Нью-Йорк. В Массачусетсе согласно букве закона за нее можно получить до трех лет тюрьмы.

Однако существование этих законов в США отнюдь не означает, что они активно применяются. Опросы показывают, что большинство американцев, хоть и не одобряют измену, не считают ее преступлением.

"Уголовные законы остаются в силе во многом по символическим причинам, и никто не готов нести на себе политические риски в связи с их отменой", - говорит Би-би-си Дебора Роуд, профессор права Стэнфордского университета, автор книги "Измена: неверность и закон".

Адюльтер считается преступлением по шариату и исламскому праву, поэтому в исламских странах - Иране, Саудовской Аравии, Афганистане, Пакистане, Бангладеш и Сомали - запрещен и весьма жестко карается, вплоть до смертной казни.

В Тайване за измену можно получить до года тюрьмы; она также считается преступлением в Индонезии. Там сейчас разрабатывается законопроект о запрете половых связей по взаимному согласию вне брака.

В 2015 году Верховный суд Южной Кореи отменил закон, по которому мужчина мог получить до двух лет тюрьмы за измену. Суд постановил, что этот закон нарушает право человека на частную жизнь.

Более 60 стран в мире, по данным индийского юриста Калеешварам Раш, отменили законы об уголовном наказании за супружескую неверность.

В Британии адюльтер не карается уголовно и, как и во многих странах, является одной из главных причин для развода. При этом измена не может считаться основанием для развода, если пара жила вместе в течение полугода после того, как стало известно о неверности одного из супругов.