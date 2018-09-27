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ВТО понизила прогнозы роста объемов мировой торговли на 2018-2019 гг
15:04 27.09.2018 |
Эскалация торговых споров и ужесточение условий на кредитных рынках будут способствовать замедлению темпов роста мировой торговли в течение оставшейся части 2018 года и в 2019 году, прогнозируют эксперты Всемирной торговой организации (ВТО).
ВТО ухудшила прогноз увеличения объема мировой торговли товарами на этот год до 3,9% с 4,4%, ожидавшихся в апреле.
В 2019 году рост замедлится до 3,7% (предыдущий прогноз 4%), ожидают в ВТО.
"Некоторые из понижательных рисков, названных нами еще в апреле, материализовались. Главным образом, это рост реальных и планируемых торговых ограничений, затрагивающих широкий круг экспортных товаров из крупнейших экономик мира, - говорится в обзоре ВТО. - Прямые последствия этих мер для экономики еврозоны пока являются умеренными, однако, неопределенность, которую они создают, возможно, уже оказывает свое влияние посредством сокращения бизнесом капиталовложений".
"Ужесточение монетарной политики в развитых странах внесло свой вклад в повышение волатильности валютных курсов, и эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы", - прогнозирует ВТО.
"Несмотря на то, что темпы роста объемов мировой торговли остаются сильными, понижение прогнозов отражает увеличившуюся напряженность в отношениях крупных торговых партнеров. Сейчас, более чем когда-либо, правительствам важно преодолеть противоречия", - заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.
Новые оценки ВТО основаны на прогнозах роста мировой экономики на 3,1% в 2018 году и 2,9% в 2019 году.
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