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ЕС бросает вызов инициативе Китая «Один пояс - один путь»
09:05 27.09.2018 |
В то время как растут сомнения по поводу масштабной торгово-инфраструктурной инициативы Китая "Один пояс - один путь", Евросоюз запускает альтернативный план для Азии, который, как утверждается, не будет обременять страны непосильными долгами. Об этом пишет South China Morning Post.
Ожидается, что страны-члены ЕС подпишут новую стратегию по Азии, которая направлена на улучшение транспортных, цифровых и энергетических связей при одновременном продвижении экологических и трудовых стандартов, ко времени проведения крупного саммита европейских и азиатских лидеров в следующем месяце
Брюссель настаивает на том, что эта схема не является ответом какому-либо другому игроку. Однако ее запуск происходит, по мере того как растут сомнения в отношении проекта Пекина "Новый Шелковый путь", который предусматривает строительство железных и автомобильных дорог и портов по всему миру с использованием китайских кредитов на миллиардов долларов.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что переговоры с рядом азиатских стран, "заинтересованных в взгляде на европейский путь", продолжаются в течение нескольких месяцев.
"Наша инициатива будет направлена на создание рабочих мест, экономический рост и выгоды для местных сообществ", - сказала она.
Хотя большая часть деталей схемы ЕС, включая жизненно важный вопрос финансирования, еще не проработана, в предложении подчеркивается значимость "высоких экологических и социальных стандартов" и "фискальной и финансовой устойчивости инфраструктурных проектов".
Ранее в этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объем торговли Китая со странами инициативы "Один пояс - один путь" превысил $5 трлн, а объем прямых иностранных инвестиций составил более $60 млрд.
Однако некоторые страны начинают задумываться о том, что бремя долгов, связанных с проектом, больше, чем выгода от них.
Пакистан, до недавнего времени с радостью принимавший китайские деньги, призвал к большей прозрачности на фоне опасений по поводу способности страны погашать кредиты.
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