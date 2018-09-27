ЕС бросает вызов инициативе Китая «Один пояс - один путь»

В то время как растут сомнения по поводу масштабной торгово-инфраструктурной инициативы Китая "Один пояс - один путь", Евросоюз запускает альтернативный план для Азии, который, как утверждается, не будет обременять страны непосильными долгами. Об этом пишет South China Morning Post.

Ожидается, что страны-члены ЕС подпишут новую стратегию по Азии, которая направлена на улучшение транспортных, цифровых и энергетических связей при одновременном продвижении экологических и трудовых стандартов, ко времени проведения крупного саммита европейских и азиатских лидеров в следующем месяце

Брюссель настаивает на том, что эта схема не является ответом какому-либо другому игроку. Однако ее запуск происходит, по мере того как растут сомнения в отношении проекта Пекина "Новый Шелковый путь", который предусматривает строительство железных и автомобильных дорог и портов по всему миру с использованием китайских кредитов на миллиардов долларов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что переговоры с рядом азиатских стран, "заинтересованных в взгляде на европейский путь", продолжаются в течение нескольких месяцев.

"Наша инициатива будет направлена на создание рабочих мест, экономический рост и выгоды для местных сообществ", - сказала она.

Хотя большая часть деталей схемы ЕС, включая жизненно важный вопрос финансирования, еще не проработана, в предложении подчеркивается значимость "высоких экологических и социальных стандартов" и "фискальной и финансовой устойчивости инфраструктурных проектов".

Ранее в этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что объем торговли Китая со странами инициативы "Один пояс - один путь" превысил $5 трлн, а объем прямых иностранных инвестиций составил более $60 млрд.

Однако некоторые страны начинают задумываться о том, что бремя долгов, связанных с проектом, больше, чем выгода от них.

Пакистан, до недавнего времени с радостью принимавший китайские деньги, призвал к большей прозрачности на фоне опасений по поводу способности страны погашать кредиты.