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Николаса Мадуро привлекают к гуманитарной ответственности
08:58 27.09.2018 |
Кризис в Венесуэле стал ключевой темой 73 сессии Генассамблеи ООН для западного полушария. Шесть стран, вдохновленные рассказами президента США о "сильных страданиях, разрухе и разорении" в Венесуэле, обратились к Международному уголовному суду с просьбой судить Николаса Мадуро за "злоупотребление властью" и "преступления против человечности". Аргентина, Канада, Колумбия, Чили, Парагвай и Перу указывают на беспрецедентный миграционный кризис.
Из Венесуэлы уезжает в сотни раз больше людей, чем возвращается. По данным ООН, с 2014 г. Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек. В основном мигранты направляются в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
Однако официальный Каракас отрицает наличие такой проблемы. Три недели назад вице-президент Дельси Родригес жаловалась генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что "отдельные чиновники организации называют обычные миграционные потоки гуманитарным кризисом, чтобы оправдать внешнее вторжение".
Позже министр связи и информации страны Хорхе Родригес заявил, что поток мигрантов из Венесуэлы вырос из-за "ложных тревог, лживых новостей, медийного и психологического манипулирования".
При этом 21 сентября власти Боливарианской республики заявили о намерении попросить у ООН $500 млн на то, чтобы вернуть на родину покинувших страну венесуэльцев. Тогда же Николас Мадуро сообщил, что только в Перу около 5 тыс. мигрантов хотят вернуться домой. Президент Венесуэлы утверждает, что потратит деньги на программу "Возвращение на родину", запущенную в начале осени. Программа подразумевает бесплатные рейсы для венесуэльцев из других стран Латинской Америки. К 20 сентября этой возможностью воспользовались около 3 тыс. человек.
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