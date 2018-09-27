Финансовые новости
- |
- 27.09.18
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина
08:30 27.09.2018 |
Если Россия не прекратит свое "враждебное поведение" на мировой арене, американская администрация введет санкции в отношении лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. Об этом в среду, 26 сентября, заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
Действия России он назвал "неприемлемыми", ответственность за них должна лежать на ближнем круге Путина, который должен ожидать "издержек и последствий", отметил Биллингсли. О том, что администрация настроена серьезно, свидетельствуют и санкции в отношении близких к Путину олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые уже лишились значительной части своего состояния, подчеркнул помощник министра финансов.
Между тем, как пишет агентство Bloomberg, санкции администрации Дональда Трампа в отношении России, а также "непредсказуемость Белого дома и Конгресса" США подталкивают российских предпринимателей к репатриации части капиталов. Бизнесмены начинают переводить деньги в российские государственные банки и изменять баланс находящихся в офшорах средств.
Тенденция наметилась еще в апреле, когда под американские ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Администрация Трампа помогает Владимиру Путину "достичь цели, которая оказывалась недоступной для него на протяжении двух десятилетий", а именно добиться репатриации капиталов в РФ, отмечает Bloomberg.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о праве муниципальных инспекторов выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные авто вступил в силу
|На курсовые тренды 26 сентября повлияла активизация участников рынка в связи с окончанием финансового месяца
|Голоса из сортира. Почему Порошенко можно поздравить с успехом в ООН
|Госбюджет Украины в августе сведен с профицитом 25,15 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США могут пострадать больше всех от спора с торговыми партнерами - исследование ЕЦБ
|Комитет Сената США одобрил проект резолюции по голодомору в Украине
|ЕС бросает вызов инициативе Китая «Один пояс - один путь»
|Николаса Мадуро привлекают к гуманитарной ответственности
|США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина
|США и Япония договорились начать переговоры о торговом соглашении
Это интересно
|В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля