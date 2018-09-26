США не позволят Евросоюзу обойти санкции против Ирана

Соединенные Штаты не позволят другим государствам, в том числе странам ЕС, обходить американские санкции против Ирана, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Вашингтон будет "агрессивным и непоколебимым" в обеспечении соблюдения экономических санкций против Тегерана и не позволят другим странам их подорвать, предупредил Болтон, выступая во вторник, 25 сентября, на конференции в Нью-Йорке.

"Европейский Союз силен в риторике и слаб при доведении намерений до конца... Мы не намерены разрешать Европе или кому-либо еще уклоняться от наших санкций", - подчеркнул он. США примут меры в отношении любого, кто будет предоставлять финансовые услуги иранским банкам, добавил Джон Болтон. По его словам, платежная система SWIFT "должна внимательно следить" за осуществляемыми с ее помощью сделками с Ираном.

ЕС создаст специальный институт для обхода антииранских санкций

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель намерен создать специальный финансовый институт, который будет обеспечивать финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана.

Эти страны считают, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.

США вышли из сделки с Ираном

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.